Madagascar: Football/Coupe de Madagascar - AS Fanalamanga veut détrôner le sextuple vainqueur

La finale de la Coupe de Madagascar version 2025 aura lieu dimanche après-midi au By Pass. En quête d'un septième titre, Elgeco Plus recevra sur sa pelouse l'AS Fanalamanga.

À ne pas rater pour les passionnés du ballon rond. Le choc final de la Yas Coupe de Madagascar version 2025 entre Elgeco Plus et l'AS Fanalamanga se tiendra dimanche à 14h 30 au By Pass. L'équipe d'Analamanga, qui vient de décrocher son premier titre de champion de Madagascar dimanche, est en quête d'une septième étoile en coupe, tandis que celle d'Alaotra-Mangoro rêve d'un premier sacre national pour représenter le pays à la coupe de la Confédération africaine de football (Caf).

L'équipe du By Pass reste la plus titrée dans cette compétition avec ses six étoiles (2013, 2014, 2018, 2022, 2023, 2024). Ces dernières saisons, les Verts avaient atteint les quarts de finale mais n'avaient jamais pu aller au-delà en coupe. Ils avaient échoué de peu en finale de la Pro League 2023, battus en duel final par Fosa Juniors FC (0-1).

« On peut dire que nous avons déjà obtenu le ticket pour la coupe de la Caf car Elgeco Plus, champion en titre, est déjà engagé à la Ligue des champions. Mais nous voulons quand même décrocher la coupe pour bien mériter de représenter le pays à la coupe de la Caf », précise Rivo Blandin, coordinateur général des sports à l'AS Fanalamanga.

Exploit

Elgeco Plus veut de son côté réaliser un exploit et doubler la mise cette saison, après avoir arraché son premier titre de champion. « Signer un doublé est bien évidemment notre souhait, mais l'homme propose et Dieu dispose », a souligné le coach Oelison Rafanomezantsoa alias Careca.

Ces deux finalistes ont réalisé un parcours sans faute depuis leur intégration à la phase finale de la coupe cette saison. Elgeco Plus a écarté Cosfa (1-0) en demi-finale dimanche, tandis que l'AS Fanalamanga a défait au bout du suspense CFFA (1-1, tab 4-2). Les hommes de Careca avaient battu Toulon FA en D1 régionale d'Analamanga (2-0) en quarts, après avoir éliminé FC Wagner d'Androy en huitièmes (1-0) et Isandra FC de Matsiatra Ambony (1-0) en seizièmes.

Les protégés du coach Nirina Andrianjoelison dit Raniry avaient pour leur part disposé de l'Ajesaia en quarts (2-1). Ils avaient dominé l'AS Faji d'Atsimo Andrefana (1-0) en 8es, après leur victoire par forfait contre l'Ased Diana en 16es. Les éléments d'Alaotra-Mangoro ont pu bénéficier de plus de jours de repos après la demi-finale du 6 juillet, si l'équipe hôte de la finale vient de disputer la finale du championnat dimanche.