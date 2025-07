Madagascar: Le Sud - Destination la plus prisée des touristes

La plupart des touristes venant visiter Madagascar choisissent l'axe de la RN7 menant vers le Sud.

En effet, c'est une des destinations les plus prisées par les voyageurs internationaux. Pour ne parler que de Toliara ou la capitale de la région sud de la Grande île, son beau temps tout au long de l'année attire les touristes d'autant plus qu'elle offre une vie culturelle riche avec ses nombreux musées. Mais qu'est ce qui attire ainsi les touristes venant des quatre coins du monde vers cette destination à part entière ?

On peut entre autres y découvrir le musée maritime sur la route du port de commerce abritant des collections de coquillages et de fossiles ainsi que le musée des arts et traditions Mahafaly qui retrace l'évolution de l'artisanat et les coutumes du Grand Sud.

Particularités

En outre, un botaniste amateur suisse a créé en 1980 un parc botanique à Antsokay, à 12 km de Toliara. Cet arboretum sert à conserver la flore endémique de la région Sud Ouest et à la reproduction des espèces de plantes menacées à cause de la déforestation. Une importante réserve écologique de mangroves est ensuite localisée chez Honko Réserve.

On y observe 7 espèces de palétuviers et 35 espèces d'oiseaux rares. Les visiteurs peuvent les découvrir lors des randonnées mais aussi en kayak. Outre le climat chaud et sec avec un ensoleillement abondant tout au long de l'année, Toliara offre également de nombreux produits et circuits touristiques qui font ses particularités.

À titre d'illustration, la cité du Soleil constitue un creuset de cultures avec une forte présence de population Vezo connue pour ses expertises en matière de pêche et son utilisation de pirogues traditionnelles. Le tsapiky, propre à la région, anime également les rues de Toliara.

Plages paradisiaques

Les principales activités de cette destination phare sont diversifiées. Toliara dispose de plages paradisiaques pour les amoureux de la mer. On peut citer, entre autres, les plages d'Anakao, situé à environ 40 km de Toliara.

C'est aussi un paradis pour les amateurs de plongée. Ses eaux turquoises, ses plages de sable blanc et ses fonds marins exceptionnels en font un lieu privilégié pour le snorkeling et la plongée sous-marine. Les plages d'Ifaty est un autre joyau de la région qui est aussi une destination prisée pour l'observation de baleines de juin à septembre. Quant aux plages de Mangily, c'est un lieu parfait pour se ressourcer tout en profitant des eaux chaudes de l'océan Indien.

Il faut savoir que la côte de Toliara est en même temps bordée par l'une des plus longues barrières de corail au monde abritant une biodiversité marine impressionnante. Cette barrière de corail qui s'étend sur environ 450 km est un sanctuaire pour de nombreuses espèces de poissons tropicaux, de coraux et de tortues marines. La plongée et le snorkeling le long de la barrière sont des activités incontournables pour les visiteurs.

Trois circuits atypiques

Par ailleurs, Toliara dispose d'une forêt de baobabs située près de Mangily. C'est un site exceptionnel pour découvrir les célèbres baobabs de Madagascar. Cette forêt épineuse regorge non seulement de nombreuses espèces floristiques endémiques du pays telles que les baobabs, les euphorbes et les aloès, mais aussi une faune diversifiée notamment les lémuriens, les caméléons et de nombreux oiseaux rares.

Les visiteurs effectuent des randonnées pour découvrir cette biodiversité dans cette réserve naturelle. Mais ce n'est pas tout ! Ils peuvent effectuer trois circuits atypiques pour découvrir le Grand Sud, dont la nouvelle aire protégée de Tsinjoarike. Le premier circuit dénommé « Andatabo » débute sur la RN7 et traverse une végétation épineuse riche en plantes médicinales.

Au sommet de la montagne de la table, dit « Andatabo », la vue est exceptionnelle sur la baie Saint-Augustin, les dunes de Sarodrano et la zone humide de la rivière Onilahy. Le circuit se poursuit par la visite du village d'Ankoronga et ses nombreuses fabrications artisanales. Le deuxième circuit dit « Moringa », prend son départ à la grotte de Sarodrano après avoir traversé la rivière en pirogue.

Après une halte au village de Sarodrano, la balade se poursuit par la visite des fabrications de pirogues vezo et d'ateliers artisanaux. Et le dernier circuit nommé « Baie de Saint-Augustin », débute au petit village menant vers les traces des colonies de flamants roses établies au bord du fleuve Onilahy. Une randonnée est ensuite organisée pour finir à une source permettant de faire une baignade.

Et enfin, une montée de la montagne de Barn Hill est conseillée afin d'admirer la vue incomparable donnant sur la baie de Saint-Augustin animée par les pirogues à voile des pêcheurs Vezo. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres car la destination Sud abrite encore de nombreux sites touristiques attirant les voyageurs nationaux et internationaux !