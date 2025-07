Madagascar: Lutte contre les conflits climatiques - Un projet pilote pour renforcer la paix dans le Grand Sud

Un projet inédit. C'est ce qu'on peut dire du projet que le gouvernement malgache et le système des nations unies (SNU) vient de lancer dans le Sud du pays. Financé à hauteur de 3,5 millions de dollars par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, ce programme de 36 mois cible les régions d'Androy et d'Atsimo-Andrefana, fortement marquées par la sécheresse, la pauvreté et les tensions sociales. En effet, dans les régions du Grand Sud, près de 62% des conflits seraient « directement liés à une concurrence pour l'accès et la gestion des ressources naturelles qui sont limitées. »

« Cette raréfaction des ressources, couplée à une perte en biodiversité, à la pauvreté, au chômage et à la faiblesse des services publics et des infrastructures, accroît les tensions entre communautés, exacerbe les inégalités et la vulnérabilité notamment pour les filles et femmes, et pousse les familles à migrer à la recherche de meilleures conditions de vie », note le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable dans un communiqué.

Pionnier

Ce projet pilote mondial, mis en oeuvre par l'UNICEF (Organisme onusien dédié à l'enfance), l'OIM (Organisation Internationale de la Migration) et l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture), entend renforcer la résilience des communautés, en particulier des femmes et des jeunes. Il mise ainsi sur le dialogue communautaire, l'inclusion sociale, la gestion des migrations climatiques et la participation citoyenne pour prévenir les violences.

En soutenant les autorités locales et la société civile, ce programme veut promouvoir une paix durable, bâtie sur une gestion équitable des ressources, la transparence, et le renforcement du lien entre populations et institutions. Plus de 435 000 personnes en bénéficieront directement.