Madagascar: Base Toliara - Les sous-traitants et fournisseurs locaux priorisés

La deuxième journée du Forum Économique Régional Atsimo Andreana a été marquée, hier, par une série de conférences thématiques portant sur les thèmes du développement de la région à travers une meilleure implication de tous les acteurs économiques.

On peut citer parmi ces conférences, celle qui a été animée par Base Toliara, très suivie par une assistance composée de responsables publics, d'opérateurs économiques ainsi que des représentants de la société civile.

Phase de pré-développement

Une occasion pour Jean Bruno Ramahefarivo, directeur général en charge des affaires externes au sein de Base Toliara, de donner davantage de détails sur la situation actuelle du projet qui, pour le moment, est encore dans sa phase de pré-développement avant d'entrer dans la production proprement dite.

Mais d'ici cette entrée en production, énormément de travaux sont encore à faire, avec ce que cela suppose d'investissements et de mobilisation des ressources humaines et de partenaires. « Base Toliara a des ressources et des compétences, mais nous ne pouvons pas tout faire », a déclaré Jean Bruno Ramahefarivo.

Une manière d'expliquer que Base Toliara a inévitablement recours à des partenaires pour réaliser les travaux qui se chiffrent à des centaines de millions de dollars et qui profiteront aux entreprises et à la population locale. Sur ce point, Base Toliara entend prioriser les sous-traitants et fournisseurs locaux. Une initiative qui se concrétisera par la mise en place d'une stratégie de développement des sous-traitants et des traiteurs locaux.

Exigences

Il s'agit d'appuyer ces derniers afin qu'ils puissent offrir des produits et services répondant aux exigences d'une grande entreprise minière de la taille de Base Toliara. Énormément d'opportunités, en somme pour les sous-traitants et les fournisseurs locaux quand on sait que plus de 65 millions de dollars d'achats locaux sont prévus par Base Toliara.

Les partenariats et les travaux se feront toujours en toute transparence et selon les procédures d'appel d'offres. « Base Toliara applique la tolérance zéro en matière de corruption », a précisé le DG Jean Bruno Ramahefarivo.

Une manière de dire qu'aucun favoritisme ne sera admis. Notons que des représentants de plusieurs entreprises ont assisté à cette conférence et ont affiché leur volonté d'avancer avec Base Toliara pour la concrétisation du projet qui transformera la région Atsimo Andrefana, une région riche en potentialités.