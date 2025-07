Madagascar: Coupe de Madagascar - Elgeco Plus vise le doublé face à l'AS Fanalamanga

Elgeco Plus, champion en titre, vise un doublé historique face à l'AS Fanalamanga, ce dimanche à 14h30 au Stade de By-pass. Si la Ligue des Champions CAF attend Elgeco, Fanalamanga est déjà assuré de se qualifier en Coupe de la CAF.

Le Stade de By-pass accueillera à 14h30 la grande finale de la Yas Coupe de Madagascar, où Elgeco Plus, tenant du titre, affrontera l'ambitieux AS Fanalamanga, ce dimanche 20 juillet. Entre la quête d'un doublé historique pour les uns et la soif d'un premier sacre pour les autres, cette affiche s'annonce comme un sommet du football malgache, avec des enjeux majeurs pour la scène africaine.

Porté par une dynamique impressionnante, Elgeco Plus aborde cette finale avec l'ambition de décrocher un septième titre en Coupe de Madagascar, après ses sacres en 2013, 2014, 2018, 2022, 2023 et 2024. Fraîchement couronné champion de la Pureplay Football League le 13 juillet, l'équipe entraînée par Careca vise un doublé historique cette saison.

Lors des demi-finales, Elgeco Plus a écarté Cosfa (1-0) grâce à un but tardif d'Ismail, prouvant sa capacité à gérer les moments cruciaux. De son côté, l'AS Fanalamanga ne compte pas se laisser intimider. Qualifié après une victoire héroïque aux tirs au but contre CFFA Andoharanofotsy (4-2, après un nul 1-1) en demi-finale, le club rêve de soulever son premier trophée en Coupe de Madagascar.

Si la bataille pour le titre s'annonce féroce, l'enjeu continental est déjà clarifié. Elgeco Plus, fort de son titre en championnat, représentera Madagascar à la Ligue des Champions CAF. Selon le règlement de la Confédération Africaine de Football, un club ne peut participer à deux compétitions CAF simultanément, même en cas de doublé.

Ainsi, AS Fanalamanga est d'ores et déjà assuré de disputer la Coupe de la CAF, qu'il remporte ou non la finale. Cette perspective ajoute une pression supplémentaire pour les deux équipes : Elgeco Plus veut parachever sa saison parfaite, tandis que l'AS Fanalamanga vise à s'imposer comme une force montante avant son aventure africaine.