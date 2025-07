Madagascar: Observatoire 'Mahitsy Fijery' - Pour l'éducation civique des citoyens au niveau des fokontany

Née de la volonté de simples citoyens engagés pour la capitale, l'association Mahitsy Fijery voit officiellement, hier, le jour. Constituée d'anciens candidats municipaux indépendants issus du mouvement « Iarivo Mandroso », cette structure entend poursuivre son engagement pour Antananarivo, malgré l'absence de sièges au Conseil municipal.

Militants associatifs, anciens partenaires de la Commune Urbaine d'Antananarivo et artisans des campagnes d'assainissement urbain, les membres fondateurs affirment vouloir préserver les acquis des précédentes mandatures. Leur ligne directrice : « servir les citoyens et défendre le bien commun ». L'Observatoire Mahitsy Fijery a pour défi de rendre à Antananarivo ses lettres de noblesse et aux citoyens leur dignité.

« L'Observatoire, régi par l'ordonnance 60-133, se donne deux missions principales : la contribution à l'éducation civique des citoyens au niveau des fokontany, et la collecte structurée des doléances de la population », a fait entendre Lalatiana Ravololomanana. Ces dernières seront transformées en plaidoyers adressés aux autorités compétentes.

« Plaçant la transparence, la participation citoyenne et la lutte contre la corruption au coeur de leur démarche, les membres de « Mahitsy Fijery » aspirent à rétablir le lien de confiance entre gouvernants et gouvernés, dans le respect de la loi sur les Collectivités Territoriales Décentralisées et du décret relatif aux Structures Locales de Concertation », a souligné Lanto Olga Raharimalala, responsable de l'Observatoire.