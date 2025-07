Madagascar: Midirama - Une population en proie au doute

La focalisation sur le drame survenu lors de la fête d'anniversaire d'Ambohimalaza ne faiblit pas. Le manque d'explication sur sa cause provoque méfiance et suspicion au sein d'une opinion qui veut connaître la vérité. Depuis hier, le nombre de morts est passé à trente-et-un.

Les enquêtes de nos consoeurs de RFI et de TV5 monde ont mis en lumière les zones d'ombre existant dans les explications des autorités. La thèse de l'empoisonnement fournie à cette occasion s'appuie sur le résultat d'analyses faites par un laboratoire de Strasbourg. Et le nom de la substance qui l'a causée ne peut pas, disent-elles, être révélée.

Les parents des victimes ne s'en satisfont pas et ont décidé de porter l'affaire en justice. Les internautes sur les réseaux sociaux s'en donnent à coeur joie et manifestent clairement leur défiance vis-à-vis de la communication officielle faite sur ces événements. L'opinion attend que la lumière soit véritablement faite sur les causes de ces morts qui ne sont pas seulement survenues à Ambohimalaza mais aussi à Ambositra et à Toliara.

La Jirama ne sera pas privatisée et l'État en sera actionnaire à 100%. Il n'y aura aucune compression de personnel. La chef de l'État a été, on ne peut plus clair, dans ses propos lors de sa rencontre avec les représentants des employés de la société d'État, s'inscrivant ainsi en faux contre toutes les informations livrées au public. Les syndicalistes et employés de la Jirama ont été rassurés par cette détermination du président Andry Rajoelina.

Ils vont participer activement au redressement de leur outil de travail. Les consommateurs attendent que la stratégie qui va être mise en oeuvre réussisse. Ils ont remarqué que les délestages tournants et les coupures d'eau sont moins importants qu'avant. Ils restent cependant vigilants et attendent de voir la manière dont vont être menées les actions prévues pour améliorer les services offerts par la Jirama.

L'État active ses préparatifs pour l'accueil du Sommet de la SADC au mois d'août. La réception de limousines offertes par la Chine et réservées aux chefs d'États participant au Sommet entre dans ce cadre. Le village artisanal, qui sera une vitrine du savoir-faire malgache, est en passe d'être terminé. Il n'y aura pas de palais des Congrès, mais c'est le CCI Ivato qui accueillera les manifestations officielles.

Sur le plan international, l'évolution de la situation en Europe reste plutôt sujette à caution. Les déclarations de Donald Trump qui soulignent un changement de ton vis-à-vis de la Russie ont montré qu'il voulait mettre la pression sur Vladimir Poutine, mais que les décisions annoncées prendraient du temps pour être réalisées. La livraison d'armes qui devrait permettre aux Ukrainiens de se défendre n'aurait pas lieu tout de suite.

Ces matériels seraient puisés dans les stocks de l'Otan et seraient payés par les pays membres de l'organisation. Les Russes ont pris acte des propos du locataire de la Maison Blanche et vont les analyser, mais cela ne les détourne pas de leurs objectifs immédiats. Leurs forces armées continuent leur avancée sur le front et leurs missiles et leurs drones pilonnent les villes ukrainiennes. Ils affirment cependant qu'ils sont ouverts aux négociations pour une paix véritable.

Au Proche-Orient, l'armée israélienne continue ses opérations pour éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Cependant, ses raids n'épargnent pas la population civile qui compte ses morts tous les jours. Le plan de trêve proposé par Donald Trump et accepté par Benyamin Netanyahu n'a pas encore entièrement reçu l'aval de l'organisation palestinienne. Le locataire de la Maison Blanche est persuadé que la paix sera conclue très bientôt.

La région n'est pas entièrement pacifiée car la tension qui règne en Syrie peut entraîner ce pays dans une nouvelle guerre civile. Le Sud a été le théâtre d'affrontements sanglants entre bédouins sunnites et Druzes. Le pouvoir central avait tout fait pour que les différentes factions, ayant émergé après le renversement de Bachar Al Assad, rendent les armes. Israël est intervenu et a mis en garde Damas. Un calme précaire est quand même revenu.

L'atmosphère sociopolitique qui règne actuellement à Madagascar peut déboucher sur une crise grave si le pouvoir n'essaie pas de rassurer une population en proie au doute. Il est peut-être temps de lui parler sans utiliser de faux fuyants.