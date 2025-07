Madagascar: Premier hommage public aux victimes d'Ambohimalaza en plein silence des autorités

À Madagascar, un millier de personnes se sont réunies vendredi 18 juin en mémoire des 31 personnes mortes après avoir consommé de la nourriture suspecte lors d'une fête d'anniversaire organisée il y a un mois près de la capitale. L'hommage a pris la forme d'un culte organisé par une association de pasteurs de différentes églises et appuyé par des élus locaux d'opposition. L'affaire, l'un des plus grands drames qu'ait connus Madagascar ces dernières années, a pris une dimension politique depuis que l'État est pointé du doigt pour son silence et son manque de transparence.

Le stade en plein air du nord-est de la capitale déborde malgré les températures hivernales. Après des prières et des chants, une somme d'argent symbolique issue de la quête est remise à quelques familles de victimes présentes au premier rang. Un geste de solidarité initié par une poignée de conseillers municipaux d'opposition. L'un des seuls auxquels les proches ont eu droit. Kanto a perdu son ami Tiavina la semaine passée.

« Ce qu'on constate en ce moment, c'est que l'opposition est là. On ne sait pas réellement s'ils sont sincères ou pas. Mais on sait juste qu'ils nous soutiennent, du moins je le crois et je l'espère, pour que l'État réagisse au moins. Les autorités négligent la situation, on a reçu aucun signe de leur part à ce jour ».

Méfiance envers le discours officiel

Alors que les décès se succèdent depuis un mois, les autorités sont pointées du doigt par la population pour leur mauvaise gestion de la crise. En cause, l'absence d'information claire sur l'origine exacte des décès et l'absence de traitement spécifique administré à la dizaine de patients encore hospitalisés.

À ceux qui l'accusent de récupération politique, Clémence Raharinirina, conseillère municipale TIM, premier parti d'opposition, répond qu'elle ne peut pas rester passive. « Ce qu'on espère, c'est que les autorités fassent leur devoir pour rendre justice. Donc, s'ils ne le font pas, nous, on se sent responsables ! On ne va pas rester les bras croisés, en tant qu'élus, en tant que citoyen et en tant que malagasy ».

Ces derniers jours, la méfiance envers le discours officiel n'a cessé de grandir. Les autorités continuent de parler d'un empoisonnement, sans communiquer de preuves. Les victimes du drame présentent des symptômes typiques du botulisme, une maladie grave provoquée par une puissante toxine présente dans la nourriture mal conservée. Une piste que les autorités malgaches n'ont jamais considérée.