Congo-Kinshasa: Le pays signe un accord de principe avec l'entreprise américaine KoBold Metals sur l'exploration minière

Les États-Unis poursuivent leur offensive dans le secteur minier en République Démocratique du Congo. Fin juin, un accord de paix a été signé entre Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington, et la question de l'accès américain aux minerais du sous-sol congolais était au coeur des discussions. Jeudi à Kinshasa, en présence de Félix Tshisekedi, a eu lieu la signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine KoBold Metals sur l'exploration minière en RDC.

Depuis l'implication de l'administration Trump dans la recherche de la paix en RDC, et les promesses d'accords miniers entre la RDC et les États-Unis, la société américaine KoBold Metals est très présente. Les premiers intérêts de KoBold concernent le gisement de lithium de Manono, l'un des plus importants au monde.

La société, soutenue par des milliardaires comme Jeff Bezos et Bill Gates, est prête à mobiliser rapidement plus d'un milliard de dollars américains pour acheminer ce lithium vers les marchés occidentaux. La société s'est mobilisée au plus haut niveau. Son directeur général, Kurt House, avait même rencontré Félix Tshisekedi.

Programme d'exploration à grande échelle

Jeudi, une nouvelle étape a été franchie. Le ministre congolais des Mines, Kizito Pakabomba, et le directeur général de KoBold Metals en RDC, Benjamin Katabuka, ont signé à Kinshasa un accord de principe.

Le projet va au-delà du lithium de Manono. KoBold Metals va lancer un programme d'exploration à grande échelle en RDC, en utilisant des technologies parmi les plus avancées au monde, pour identifier des gisements de minerais critiques destinés à être développés en mines dites de classe mondiale.

Afin d'accélérer l'accès libre aux données géoscientifiques, KoBold Metals déploiera une équipe aux archives géologiques de la RDC conservées au Musée royal de l'Afrique centrale, pour commencer la numérisation des documents avant le 31 juillet 2025. Pour accélérer son programme d'exploration minière à grande échelle, KoBold déposera des demandes de permis d'exploration couvrant plus de 1 600 kilomètres carrés de terrain en RDC, également avant le 31 juillet 2025.