Ile Maurice: Plus de Rs 40 millions à des avocats du privé depuis 2016

La gestion des dépenses juridiques de Maubank Ltd refait surface au Parlement, alimentant davantage la polémique autour de cette banque publique. À une question du député Arvin Babajee, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a révélé que la banque a déboursé Rs 40,9 millions en honoraires à 39 avocats et avoués en pratique privée, dont 15 cabinets juridiques, entre 2016 et 2024.

Maubank Ltd, rappelons-le, est une filiale de Maubank Holdings Ltd, entièrement détenue par l'État mauricien. Elle a été constituée en janvier 2016 à la suite de la fusion des activités bancaires de l'ex-Mauritius Post and Cooperative Bank.

Parmi les principaux bénéficiaires de ces honoraires figurent des noms bien connus de la profession juridique.

D'autres avocats et cabinets ont perçu des montants variant entre Rs 25, 000 et Rs 1 million.

Contrat controversé avec Verde Frontier Solutions

Lors de son intervention, le Premier ministre a également évoqué un autre dossier brûlant lié à Maubank Holdings Ltd : le contrat attribué en 2022 au consortium incluant Verde Frontier Solutions Ltd. Ce groupement d'entreprises avait été désigné comme Transaction Advisor pour la vente des parts de Maubank Holdings Ltd et de ses filiales.

Il comprenait plusieurs entités, notamment GA Company SRL, Gibraltar Advisory, Priscus Finance et Verde Frontier Solutions Ltd. Le Dr Navin Ramgoolam a révélé que ce contrat, bien qu'ayant été validé par Me Ravi Yerrigadoo et Me S. Carrim, n'a jamais abouti à une vente effective. Malgré cela, le consortium a tout de même touché Rs 17,96 millions à titre de rémunération fixe, en plus d'une clause de success fee, qui n'a jamais été déclenchée.

Le chef du gouvernement a été particulièrement critique à l'égard de Verde Frontier Solutions Ltd, mentionnant que l'entreprise fait actuellement l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC). Elle est soupçonnée d'avoir obtenu des contrats publics de manière irrégulière et d'avoir publié de faux sondages favorables à l'ancien régime à la veille des dernières élections générales.

«Il y a eu une largesse inédite dans l'attribution des contrats à Verde Frontier Solutions sous le gouvernement MSM», a souligné le Premier ministre, précisant que le contrat avec ce consortium a été résilié le 12 mai dernier.

Extrait de la liste des rémunérations perçues par les avocats de la Maubank

· Ravindra Chetty SC Chambers : Rs 6,28 millions.

· Mardemootoo Solicitors : Rs 5,76 millions.

· Me Preetam Chuttoo : Rs 4,97 millions.

· Ghose Chambers : Rs 3,83 millions.

· Me D.K. Dabee : Rs 3,72 millions.

· Dentons (Mauritius) LLP : Rs 3,63 millions.

· Me Désiré Basset : Rs 1,95 million.

· Me Ali Hajee Abdoula : Rs 1,28 million.