Ile Maurice: Dawood Rawat cible Sattar Hajee Abdoula

Dix ans après le crash du groupe BAI, son ancien président, Dawood Rawat, s'est rendu, hier, vendredi 18 juillet, au bureau du Central Criminal Investigation Department (CCID) aux Casernes centrales, accompagné de son avocat, Me Rishi Hardowar, afin de faire une nouvelle déclaration dans le cadre de l'enquête en cours.

À sa sortie, il a brièvement pris la parole devant les journalistes. Il a évoqué un «gang organisé» qui, selon lui, s'est ligué contre lui et sa famille au moment de l'effondrement du groupe BAI en 2015. Il a désigné Sattar Hajee Abdoula, ancien administrateur de la BAI, comme étant l'un des protagonistes dans cette affaire. «Plusieurs forces économiques et politiques ont coordonné leurs attaques, sans aucune pitié», a-t-il déclaré. Il ne souhaite pas que cela arrive à d'autres personnes.

Selon nos recherches, cette sortie de Dawood Rawat pourrait être liée à une bande sonore datant d'avril 2015. Cet enregistrement fait état d'une rencontre entre Dawood Rawat, Sattar Hajee Abdoula et l'homme d'affaires Swadeck Taher. L'audio suggère qu'un «deal» a été proposé à Dawood Rawat à l'initiative présumée de Pravind Jugnauth, à l'époque ministre des Technologies de l'Information et de la Communication et de Roshi Bhadain, qui était à ce moment-là ministre des Services financiers.

On y entend «the deal is once we get this agreement out, they don't touch you, they don't touch your children, they don't touch your sons-in-law and they leave the executive alone...» Le but apparent aurait été de négocier une sortie discrète, à condition que certains avoirs détenus à l'étranger soient restitués. Toujours selon nos recherches, le gouvernement de l'Alliance Lepep aurait souhaité montrer à la population que les biens de Dawood Rawat avaient été «sécurisés».

Plusieurs noms ont été cités dans cet enregistrement : Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Finances d'alors, André Bonieux, ancien conservateur des biens du groupe BAI après la révocation de la licence de la Bramer Bank, ainsi que sir Anerood Jugnauth, qui occupait alors le fauteuil de Premier ministre. Vers la fin de l'enregistrement audio, un appel est évoqué comme venant de Pravind Jugnauth, désigné par l'un des interlocuteurs comme «le boss».