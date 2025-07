Tunisie: L'EST attendue aujourd'hui à Tunis - Belaïli, une saison sur les gradins ?

Échangeant longuement avec des supporters présents aux entraînements, Hamdi Meddeb a évoqué le cas de Youssef Belaïli. Le joueur est attendu aujourd'hui à Tunis et s'il refuse de prolonger son contrat, le président du club n'hésitera pas à le mettre sur les gradins jusqu'à la fin de son contrat.

Alors qu'il profite pleinement de ses vacances, prolongées du reste, Youssef Belaïli fait couler beaucoup d'encre quant à son avenir au sein de l'Espérance. Le joueur n'aspire pas à aller jusqu'au bout de son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026 alors qu'au retour de l'équipe des Etats Unis après la Coupe du monde des clubs, il était question qu'il prolonge son bail d'une année. Mais voilà que son père, Hafid Belaïli, qui est aussi son agent, évoque depuis quelques jours la volonté de son fils de retourner au MC Alger.

Selon la presse algérienne, Hafid Belaïli a déclaré, dans un premier temps, que son fils Youssef ne compte pas prolonger avec l'Espérance bien que, selon ses dires, on lui a proposé de monter le salaire de 60 mille à 80 mille euros et qu'aux responsables du MC Alger, un grand club, de faire le nécessaire, ajoutant que si le transfert ne se fait pas maintenant, il se fera au mois de janvier.

A six mois de la fin de son bail, le 30 juin 2026, Belaïli sera libre de signer un précontrat avec le club de son choix. Ce sont les règlements de la Fifa, mais il ne pourra quitter l'Espérance qu'à la fin de son contrat.

Hamdi Meddeb intransigeant

Dans un deuxième temps, l'agent de Youssef Belaïli a fait monter les enchères en faisant savoir qu'il accepterait de prolonger son contrat d'une année à condition de faire grimper son salaire à 300 mille dinars. Face à cette exigence exorbitante, le président de l'Espérance se montre ferme, voire intransigeant.

Lors d'un long échange avec des supporters présents aux entraînements, Hamdi Meddeb a révélé que Youssef Belaïli devra rentrer aujourd'hui à Tunis et s'il refuse de prolonger son bail, il passera la saison qu'il lui reste dans son contrat sur les gradins. En ce qui concerne Onuche Ogbelu, le président de l'EST a confié aux supporters que le Nigérian refuse toujours de prolonger et s'il persiste dans cette voie, il aura la même sanction : rester sur les gradins.

Hamdi Meddeb a indiqué avoir reçu des offres pour Ogbelu, mais ne compte pas le céder. Quant à Yan Sasse, la direction du club ne connaît pas la date de son retour à Tunis. Ceci dit, pour chaque jour d'absence, 5000 dollars lui sont retirés de son salaire.

Programme du stage ajusté

Le programme du stage a été ajusté. Le rassemblement aura lieu à Aïn Draham et non pas à Tabarka. Il se déroulera du 21 au 26 juillet et non pas du 20 au 28 courant. Le match amical proposé contre le CR Belouizdad le 24 juillet n'aura finalement pas lieu. Par contre, le test face à Al Masry est confirmé et se déroulera à la date prévue, le 27 juillet, après le retour de l'équipe du stage d'Aïn Draham.