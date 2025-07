Tunisie: Halfaouine - Le centre des sciences et technologies du patrimoine ouvre ses portes à Sidi Ali Chiha

Dans le cadre du programme de restauration, de conservation et de réaffectation des monuments historiques, le nouveau siège du Centre des sciences et technologies du patrimoine a été inauguré hier, vendredi, à Sidi Ali Chiha, dans le quartier de Halfaouine. Les travaux de restauration et de maintenance ont été exécutés par les services de la municipalité de Tunis, rattachés à la Direction de la conservation des monuments et des sites.

Selon une publication du Ministère de la Culture sur sa page Facebook, ce centre a pour vocation d'organiser des ateliers de formation théoriques et pratiques dans divers métiers et techniques du patrimoine. L'objectif est de créer un environnement de formation complet permettant aux artisans et aux nouvelles générations de maîtriser, de préserver et de développer les métiers traditionnels menacés de disparition.

Ces ateliers couvriront la gravure sur plâtre et sur bois, la décoration sur bois, la mosaïque, la sculpture sur marbre, la taille et l'agencement de la pierre, ainsi que la restauration et la maintenance.