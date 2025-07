Tunisie: Structures sportives - Le Chef de l'État réclame une refonte totale du cadre juridique

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier vendredi 18 juillet au Palais de Carthage, M. Sadok Mourali, ministre de la Jeunesse et des Sports.

Cette rencontre a porté sur le projet de loi organique relatif aux structures sportives. À cette occasion, le Président de la République a souligné l'importance de ce projet visant à mettre fin à une situation juridique hybride, qui ne repose ni sur un professionnalisme clairement défini, ni sur un amateurisme authentique, en plus des réseaux d'intermédiation et de corruption qui gangrènent le secteur.

Le Chef de l'État a rappelé un certain nombre de textes législatifs relatifs à ce domaine, qui stipulent que l'éducation physique et sportive contribue à la formation, à l'intégration, à l'épanouissement et au développement des capacités physiques et intellectuelles des citoyens. Elle constitue également l'un des objectifs fondamentaux de l'éducation et de la culture.

Le Président a également évoqué les performances de la Tunisie dans plusieurs compétitions sportives internationales, obtenues non seulement grâce aux compétences des athlètes, mais aussi à leur profond patriotisme et à leur volonté de hisser haut le drapeau national sur la scène mondiale.

Il a cependant déploré la baisse des résultats, notamment dans les sports collectifs, en raison de choix « non innocents », ainsi que la détérioration de nombreuses infrastructures sportives et de l'aménagement urbain, qui ne laisse plus d'espaces accessibles aux enfants et aux jeunes pour pratiquer des activités sportives. L'infrastructure naturelle a disparu, les résultats ont chuté, et seuls les réseaux de corruption ont prospéré.

Quant aux maisons de jeunes, autrefois lieux d'éducation, de culture et de sport, beaucoup sont aujourd'hui abandonnées, quand elles ne sont pas devenues des repaires de corruption et de consommation de drogues.

Le Président de la République a conclu en affirmant que la Tunisie a besoin de nouveaux textes dans tous les domaines, y compris dans le domaine sportif, afin de rendre à ce secteur son rayonnement et de l'assainir des dysfonctionnements qui l'ont conduit à cette situation inacceptable.