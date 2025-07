Le CSS est le 3e club tunisien partenaire de longue date de Tunisie Telecom, sur le segment de la téléphonie mobile. Depuis le premier partenariat en 2014 jusqu'à celui renouvelé cette année avec Tunisie Telecom et qui expire fin 2027.

Le Club Sportif Sfaxien, véritable école de football en Tunisie et pépinière de jeunes talents, n'a pas lésiné sur les efforts, pour remettre au goût du jour, son partenariat avec la société nationale des télécommunications, Tunisie Telecom qui date de plus d'une décennie. Cette cérémonie de renouvellement du partenariat entre TT et le CSS s'est tenue hier à Sfax, dans le cadre du déploiement et la commercialisation prochaine de lignes mobiles 5G «CSS mobile».

Cette cérémonie a vu la prolongation de leur partenariat historique pour une durée de trois ans. La portée de cet engagement mutuel est importante pour «une ville grandiose, à la hauteur de la passion de ses fidèles supporters ne pouvant qu'apporter des satisfactions» comme a tenu à le rappeler le modérateur de l'événement M. Kacem. «Partenaires un jour... partenaires toujours, connectés avec l'équipe, grâce à la ferveur et la fierté sfaxiennes» tels sont les slogans commerciaux de Tunisie Telecom, qui voit grand.

Il faudrait surtout qu'il y ait une structure partenariale qui facilite la fidélisation des supporters et des fans, pour concrétiser financièrement cet engagement.

«Ce renouvellement vient consolider une collaboration solide et ininterrompue depuis 2014, articulée autour d'une vision commune : promouvoir un modèle d'engagement entre un acteur national de premier plan et une institution sportive d'envergure, profondément enracinée dans son territoire.

Cette nouvelle phase de partenariat favorise notamment une plus grande intégration de la marque CSS Mobile dans les initiatives digitales, commerciales et événementielles du club» affirme un communiqué remis par Tunisie Telecom.

TT sponsor du sport

«Le lien entre Tunisie Telecom et le CSS repose sur des valeurs fortes, consolidées par l'histoire et par la fidélité des deux parties», a déclaré M. Lassâad Ben Dhiab, président-directeur général de Tunisie Telecom, lors de la signature du contrat de partenariat. Avant de poursuivre: «Au-delà de notre rôle de sponsor, nous nous inscrivons dans un projet global, qui vise à renforcer les ponts entre les institutions économiques et le sport tunisien».

M. Ben Dhiab, qui vient d'enchaîner un deuxième partenariat avec un club tunisien, a fait part de ses convictions et de ses ambitions en avouant l'impact fusionnel du sport et de la technologie. Il a précisé que la relation de TT avec le sport n'est pas une simple relation axée sur la publicité mais d'un réel partenariat qui implique un engagement.

Au sujet du financement des sportifs de haut niveau, il avoue que la stratégie dépasse le stade du «sponsoring», afin de soutenir la créativité en Tunisie, que ce soit au niveau des associations, des équipes ou même des champions.

De son côté M. Mehdi Frikha, président du Club Sportif Sfaxien, a salué ce partenariat pérenne, soulignant qu'il constitue un levier de stabilité, de développement et de rayonnement pour le club : «Lorsque notre bureau directeur a pris la responsabilité de gérer le Club Sportif Sfaxien en février dernier, nous avons érigé au rang de priorité la reconduction du partenariat avec Tunisie Telecom, un partenariat stratégique pour lequel nous comptons mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour le renforcer durablement».

En effet, CSS Mobile, la marque dérivée née de ce partenariat, commercialisée via le réseau de Tunisie Telecom, offre depuis plus d'une décennie aux supporters sfaxiens une gamme d'offres mobiles répondant à leurs attentes, dans l'esprit et les couleurs du club.

M. Frikha ayant déjà fait un bref retour sur les démarches entreprises pour aboutir à ce nouveau chapitre entre les deux institutions. «Par rapport à ce qu'on a abordé, il y a lieu de revoir un peu les contrats de sponsorisation et partenariat pour voir comment avancer sur des objectifs».

Auparavant, le 15 février 2024, une commission a été constituée pour piloter les réunions entre les deux structures. Mehdi Frikha a estimé «qu'à travers ce contrat de partenariat, on a un objectif commun et on est engagés, les deux parties, afin de renouveler continuellement tous les trois ans et de réussir à obtenir des résultats grâce aux moyens humains et logistiques en place».