Tunisie: Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique - Le pays ratifie un accord de coopération avec la Palestine

Le ministère des Affaires étrangères a publié le Décret n° 356 de l'année 2025, daté du 15 juillet 2025, concernant l'approbation de l'accord de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre la République Tunisienne et l'État de Palestine.

Ce décret fait suite à l'examen de la Constitution et du Décret n° 1242 de l'année 1984, daté du 20 octobre 1984, qui définit les attributions du ministère des Affaires étrangères, en particulier son article six.

Il s'appuie également sur l'accord de coopération qui a été signé dans la capitale tunisienne le 20 septembre 2024.

Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la formation académique et de la recherche scientifique. Pour ce faire, il prévoit de soutenir les partenariats entre les universités et de favoriser l'échange d'expertises et d'expériences dans les domaines de la connaissance et de l'innovation.

Cette démarche réaffirme l'engagement de la Tunisie à poursuivre son soutien à la cause palestinienne et à développer ses relations de coopération avec l'État de Palestine dans divers secteurs, notamment le secteur universitaire et de la recherche.

Le décret stipule qu'il entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.