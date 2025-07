Afrique du Nord: Transport, logistique et météorologie - La Tunisie ratifie un accord-cadre avec l'Algérie

Un décret présidentiel émis par le ministère des Affaires étrangères, stipule la ratification d'un accord-cadre de coopération dans les domaines du transport, de la logistique et de la météorologie entre la Tunisie et l'Algérie. Cet accord a été signé dans la capitale tunisienne le 10 août 2024.

Cette décision fait suite à l'examen de la Constitution, du décret présidentiel n° 1242 de l'année 1984, daté du 20 octobre 1984, qui définit les attributions du ministère des Affaires étrangères, notamment son sixième article, et au contenu de l'accord.

Cet accord vise à renforcer le partenariat entre les deux pays dans des domaines stratégiques liés à la circulation des marchandises et des passagers, à la coordination des services logistiques, et à l'échange d'informations et d'expertises en matière de surveillance météorologique.

Cet accord constitue un pilier supplémentaire dans le processus de coopération entre la Tunisie et l'Algérie. Il incarne la volonté des deux parties de soutenir l'intégration régionale et de développer des mécanismes de travail conjoint pour relever les défis liés aux infrastructures, au transport et au changement climatique.

Le décret stipule qu'il entrera en vigueur conformément aux procédures légales en vigueur après sa publication au Journal Officiel.