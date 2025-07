Tunisie: Séance de travail au gouvernorat de Tunis - Suivi de la mise en œuvre de 3 projets bloqués

Le Comité Régional d'Accélération des Projets Publics a récemment tenu une séance de travail au siège du gouvernorat de Tunis. Cette réunion était consacrée au suivi de la mise en oeuvre de trois projets bloqués relevant des ministères des Affaires Culturelles et de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors. La séance s'est déroulée sous la supervision du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris.

Les projets en question comprennent l'aménagement du bâtiment de la Délégation Régionale de la Culture et de la Bibliothèque Publique Radhia Haddad, le projet de création d'un complexe modèle pour la famille et l'enfance à Kabaria, et le projet de construction d'un club pour enfants à Gorjani.

Le gouverneur a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations issues du Conseil Ministériel du 21 juin 2025, dédié à l'accélération de la réalisation des projets publics. Il a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour résoudre les problèmes entravant l'exécution et obtenir des résultats concrets à cet égard.

Ont notamment assisté à la séance : Khouloud Hechri, Première Déléguée du gouvernorat, les délégués de Bab Bhar, Sidi El Béchir et Kabaria, les membres du comité susmentionné, ainsi que des représentants des services centraux et régionaux du Ministère des Affaires Culturelles et des services de la Municipalité de Tunis.