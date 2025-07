Sénégal: Finale coupe du Sénégal, ce dimanche à Léopold Senghor - Le choc Jaraaf-Génération Foot pour le bouquet final

Le stade Léopold Senghor renoue avec les grands évènements avec la finale de la Coupe du Sénégal qui opposera, ce dimanche 20 juillet 2025, l'équipe Génération Foot au Jaraaf. Détenteurs du record des trophées glanés, les «Vert et Blanc» visent leur 17e trophée et un 5e doublé Championnat-Coupe nationale qu'ils n'avaient plus réalisé depuis 1995. Les académiciens de Déni Biram Ndao vont essayer de sauver la saison en remportant la Coupe nationale, pour la troisième fois, après 2015 et 2018.

La saison de football va baisser ses rideaux, ce dimanche 20 juillet 2025, avec la finale de la finale qui opposera le Jaraaf de Dakar à l'Académie Génération foot. Les travaux de rénovation terminés, le stade Léopold Senghor sera le théâtre de cette fête. Après avoir remporté leur 13e titre de Champion, les «Vert et Blanc» de la Médina ambitionnent d'orner leur tableau de chasse avec un 17e trophée, prolonger encore leur record avec deux titres majeurs.

Il faut souligner qu'après une élimination en demi-finales, le Champion de la saison 2024-2025 a profité de la réserve déposée pour fraude sur l'identité d'un joueur pour obtenir la qualification sur tapis vert. En cas de victoire, le Jaraaf réalisera son cinquième doublé Championnat-Coupe.

Il rejoindra en même temps, l'AS Pikine (2014) et le Casa-Sports (2022), qui sont jusqu'ici les seules équipes à avoir réussi le doublé depuis l'avènement du football professionnel. Cet ultime duel, les protégés de l'entraineur Malick Daff, l'abordera en favori. Lors de la présente saison, le Jaraaf a battu les «Grenats» lors de la phase aller (2-1), avant de faire match nul lors du match retour (0-0).

Les Académiciens du coach Boubacar Gadiaga, qui ont ainsi terminé sur une bonne note en se classant à la 4e place du championnat, auront donc une revanche à prendre. Pour cela, le club du président Mady Touré compte sur une forte mobilisation aussi bien dans la localité de Déni qu'au niveau du département de Rufisque.

En remportant la Coupe nationale, les «Grenats» donneront non seulement des couleurs à leur saison et inscriront, pour la troisième fois, leur nom au palmarès, après 2015 et 2018. En lever de rideau de la grande finale, prévu à 18h, la finale junior opposera l'équipe de Mame Coumba Kumpan à celle de Casa-Sports.