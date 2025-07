Auparavant, le Président de la Fédération sénégalaise de basket (FSB) a estimé que les Lionnes auront l'obligation d'aller jusqu'au bout et de rempoter l'Afrobasket d'Abidjan. «Pour avoir accompagné les Lionnes pendant les cinq dernières Afrobasket, je sais qu'elles n'ont (pas) besoin d'être motivé pour qu'elles mouillent le maillot national. Sur les 5 Afrobaskets, elles ont atteint 4 fois la finale. Elles en ont gagné une et ont perdu les trois.

Cette année, l'Afrobasket revêt une importance particulière. On a l'obligation de gagner. Je sais que vous avez toujours perdu les armes à la main. Mais, on a l'habitude de dire qu'au sport, quand on perd vaillamment, c'est une victoire parce que le dépassement de soi est une victoire. Cette fois, nous prenons l'engagement d'aller au bout et de remporter la Coupe.

C'est la promesse de l'équipe», soutient-il. Avant de remercier la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qu'il considéré comme la première sénégalaise à avoir «mouillé le maillot en mettant l'équipe dans d'excellente conditions».

Les Lionnes vont ainsi rallier, ce samedi 19 juillet 2025, Abidjan (Côte d'Ivoire) pour l'Afrobasket féminin, prévu du 26 juillet au 3 août 2025. Pour cette 27e édition, le Sénégal sera à la quête d'un douzième titre, 10 ans après son denier sacre en 2015 à Yaoundé.

Avant le début de la compétition, les Lionnes vont poursuivre la préparation à Abidjan, avec deux matchs tests contre le Mali et le Soudan. L'entraîneur américain Otis Hughley Junior va aussi désigner, sur une liste de 17 joueuses, les douze qui vont défendre les couleurs du Sénégal en Côte d'Ivoire. Les Lionnes vont partager la poule C avec l'Ouganda et la Guinée.