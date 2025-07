Une délégation de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), conduite par le chef du Département de la Prévention, François Diouane Ndiaye, était jeudi dernier à Kaolack. Ce déplacement avait pour but d'avoir le feed-back des recommandations précédemment formulées aux populations collaborant avec l'OFNAC dans la région de Kaolack.

Au-delà de la connaissance du résultat, il était question de s'enquérir de l'effectivité de ces recommandations au plan local, c'est-à-dire l'état de mise en œuvre de certaines parmi elles, les autres recommandations dont la mise en place est visiblement effective et les voies et moyens à utiliser pour activer celles qui sont jugées dormantes par rapport à la mission de l'OFNAC.

Ce déplacement à Kaolack a aussi été le lieu de positionner le point d'ancrage. Autrement dit, la création de nouvelles Cellules locales de veille et d'alerte (CVA) dans les régions pour renforcer les dispositifs et endurcir la répression dans les zones décentralisées. Pour la région de Kaolack, un paquet de treize (13) recommandations a été formulé. La Cellule de veille et d'alerte, qui sera installée, est ainsi disposée à travailler exclusivement sur ces recommandations.

Directement connectée à l'OFNAC, l'unique structure à laquelle elle doit rendre compte, la cellule mobilisera les représentants de toutes les sensibilités administratives, sociales de Kaolack y compris ceux de la société civile.

La session dite de suivi des recommandations qui a mobilisé les acteurs a ainsi été convoquée pour permettre aux populations d'exprimer leurs attentes dans la lutte contre la fraude et la corruption et aux personnels administratifs, les organisations communautaires de base (OCB) de proposer des recommandations ayant trait au renforcement de ces Cellules de veille et d'alerte (CVA), afin de les rendre beaucoup plus autonomes et mieux performantes par rapport à leurs missions.