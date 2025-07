Dans le cadre d'une mission de contact et de collaboration avec l'Agence régionale de développement (ARD) de Matam (Nord-est), le Centre d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat rural et urbain (CAPER-SA) a relevé l'importance du programme destiné à soutenir le développement du capital humain dans la région, en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ - Dakar-2026).

S'adressant à la presse, à l'issue de son entretien avec le Directeur de l'Agence Régionale de Développement, Mouhamédine Diop, le Directeur général de CAPER-SA a fait part de l'objectif du centre d'appui de «faciliter l'insertion de 750 primo demandeurs d'emploi et améliorer l'employabilité des jeunes recrutés, par le renforcement de leur capacité et l'amélioration de leurs aptitudes et attitudes professionnelles (soft skills)».

Une opération qui passe par l'accompagnement des entreprises locales et les stagiaires afin de soutenir le relèvement économique de la région et de créer des opportunités d'emploi et de croissance.

Ce programme, cofinancé par l'Agence Italienne de Coopération et de Développement, qui s'inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, que le Sénégal va abriter, permettra de renforcer les secteurs porteurs de croissance de la région, en s'adossant aux avantages que les entreprises peuvent saisir.

Sur cet aspect, au-delà de l'accompagnement, il est prévu de «développer chez les entrepreneurs des réflexes favorables à relever les défis d'une situation de concurrence grandissante pour conquérir de nouveaux marchés (saisir de nouvelles opportunités du JOJ 2026)».

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui vont se tenir au Sénégal l'année prochaine, de surcroit, pour la première fois en terre africaine, au-delà d'être une occasion festive pour la jeunesse, motivent les autorités du Sénégal d'en faire une opportunité d'emplois pour les jeunes.