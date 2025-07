Sénégal: Lutte - Balla Gaye 2-Siteu, ce dimanche à l'arène nationale - Le grand derby de la banlieue

Proposé par Al Bourakh Event, depuis le début de l'année, l'affiche Balla Gaye 2-Siteu sera en vedette, ce dimanche 20 juillet 2025, à l'arène nationale. Ce duel sera à forts enjeux dans la carrière de ces deux lutteurs qui comptent parmi les plus populaires. Après deux défaites successives, le lutteur de Lansar aura le grand challenge de relancer sa carrière. Le combat reste tout aussi crucial pour de Balla Gaye 2 alias le «Lion de Guédiawaye». Malgré un probant succès devant Tapha Tine, une défaite pourrait sérieusement faire désordre dans son parcours et risque de compromettre son retour vers le sommet.

L'arène nationale abritera, ce dimanche 20 juillet 2025, sa dernière grande affiche de la saison avec le combat qui opposera Balla Gaye 2 et Siteu. Un combat attendu, aux enjeux cruciaux pour ces deux acteurs majeurs de la lutte et les plus populaires de la banlieue dakaroise voire de l'arène. L'affrontement verbal et les défis enflammés, qui ont rythmé leurs différents face à face, ont déjà donné un avant-goût de ce que sera leur confrontation. L'heure de solder les comptes est donc venue sur l'enceinte de l'arène nationale.

Balla Gaye 2, qui a peaufiné sa préparation, pendant plusieurs mois à l'INSEP de Paris, mesure sans doute les enjeux. En confiance, il a promis d'abréger le combat en moins d'une minute. «Si le combat dure une minute, c'est que je l'ai voulu. Je suis unique. C'est pourquoi Siteu perdra», a-t-il lancé. «Je suis meilleur que Siteu sur tous les plans. Je ne suis pas Lac de Guiers 2, ni Modou Lô», ajoutait-il, faisant référence aux deux derniers adversaires que le lutteur de Lansar a eu à affronter.

Après sa probante et éclatante victoire face à Tapha Tine, Balla Gaye 2 a réussi à conforter sa position de leader de l'arène. Au point qu'une frange d'acteur de la lutte ait décidé de lui tailler le titre d'«Empereur» des arènes. Histoire de contester le titre des «Roi des arènes» porté par Modou Lô. Un adversaire qu'il a eu à terrasser à deux reprises.

Au vue de son impressionnante carrière, où il a eu à porter le titre de «Roi des arènes», de sa puissance, son explosivité et de son mental, Balla Gaye 2 part largement favoris du combat. Il faut toutefois relever que ce combat s'annonce risqué pour nombre d'observateur. Si l'on sait qu'une défaite pourrait sérieusement réduire ses chances de revenir au sommet. Le pari face au lutteur de Lansar n'est pas gagné.

En challenger, Siteu, alias le «Tarkinda», est plus que jamais gonflé à bloc au retour d'une préparation aux Etats-Unis. Malgré deux sorties infructueuses (soldées par deux défaites), il garde intacte sa grande popularité et son sens prononcé de pousser ses adversaires à bout et à les provoquer.

Malgré la décision arbitrale, lui donnant perdant de ces deux derniers combats contre Lac de Guiers 2 et Modou Lô, le poulain de Max Margane, conteste et continue de croire qu'il est le véritable «Roi des arènes». Quoiqu'il en soit, ces deux prestations lui ont permis de démontrer sa capacité de tenir tête aux ténors de l'arène. Il lui reste, cependant, de sortir le grand jeu, d'allier puissance, technicité et endurance pour pouvoir terrasser son adversaire. S'il y parvient, Siteu franchira un jalon important dans sa carrière de lutteur.

En prélude de cette affiche, la structure Al Bourakh Events de Baye Ndiaye a donné aux amateurs un autre rendez-vous, ce samedi 19 juillet 2025, à l'arène nationale. Elle accueillera une affiche non moins très attendue qui opposera Lys Ndiago à Ada Fass. Un combat entre deux jeunes ambitieux qui montent dans le cercle des espoirs de la lutte.