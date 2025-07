Sénégal: Carlou-D célèbre ses 20 ans de carrière en live avec 'Moove and Groove'

Dakar — Le temple mythique de la musique sénégalaise, Just For You, a rouvert ses portes, vendredi soir, après plusieurs années de fermeture, avec un concert événement de Carlou-D, venu présenter pour la première fois en live son nouvel album Moove and Groove, devant un public de mélomanes conquis.

C'est dans une ambiance survoltée que l'artiste, très attendu, est monté sur scène, ouvrant la soirée avec "Do that", le premier titre de son dernier opus, aussitôt repris en choeur par un public fidèle, averti et majoritairement composé de fans de la première heure.

Sorti en mai dernier, Moove and Groove, composé de sept titres, mélange afrobeat et sonorités sénégalaises, dans un style propre à Carlou-D, entre enracinement et ouverture. Chaque morceau a trouvé écho auprès du public, des titres "Champion for life", "Only You" en featuring avec Obree Daman, à "Coono dou reer", "Love again" et "Dioubanti".

Mais c'est bien "Na rand yi dioub", en collaboration avec Pape Diouf, Viviane Chidid et Sidy Diop, qui a été le point culminant du concert. Acclamée et réclamée à nouveau, la chanson a été rejouée par Carlou-D, visiblement touché par l'accueil enthousiaste.

L'artiste a également revisité son riche répertoire, fruit de vingt années de carrière, ponctué de moments forts, comme ce duo avec Duggy Tee, membre fondateur du groupe Positive Black Soul, le temps d'un freestyle rap rappelant ses débuts dans la musique urbaine.

Autre moment fort, son apparition sur scène aux côtés de Philippe Montéro, figure du Cabo Love, pour une version revisitée de la chanson "Mbeuguel", aux rythmes chaloupés du Cap-Vert.

Carlou-D a clôturé le spectacle avec un hommage musical à son guide spirituel, Mame Cheikh Ibrahima Fall, dans un morceau à la fois spirituel, rythmique et dansant, qui a transporté les spectateurs.

À l'issue de ce concert, l'artiste s'est confié. "Je remercie le bon Dieu. Ce n'était pas évident. Le dernier projet, on l'a tourné pendant 5 ans. Mais apparemment, vous avez vu comment ils l'ont apprécié. Ils ont kiffé l'album et je suis fier d'avoir un public aussi discipliné et aussi in", a t-il dit.

Pour Carlou-D, Moove and Groove marque une nouvelle étape. "C'est une nouvelle vision de la chose, une façon de continuer l'histoire. Parce que l'histoire, elle est belle et elle continue", a-t-il affirmé.