Ile Maurice: La GRA activera bientôt une tracking team

La Gambling Regulatory Authority (GRA) s'apprête à mettre en opération une cellule spécialisée, baptisée «tracking team», destinée à traquer les bookmakers clandestins. Cette initiative s'inscrit dans le vaste chantier de redressement de l'activité hippique, piloté par le gouvernement. Parallèlement, la lenteur dans la délivrance des permis «off course» suscite la grogne des postulants alors que la reprise des courses approche à grands pas.

La GRA s'apprête à passer à l'offensive contre les bookmakers illégaux. Une tracking team, unité dédiée au repérage et à la lutte contre les paris clandestins, devrait entrer en opération sous peu. Cette cellule opérationnelle s'inscrit comme l'une des mesures phares de la relance de l'industrie hippique.

Pour mener à bien cette mission, la GRA envisagerait de recruter du personnel qualifié. La collaboration de la Police des Jeux est également attendue dans l'organigramme de cette division spécialisée afin d'assurer un encadrement strict et une application rigoureuse des règlements en vigueur.

Permis «off course»: inquiétude et frustration des postulants

Parallèlement à cette initiative, la question des permis pour les bookmakers off course suscite de vives inquiétudes. Le délai pour la soumission des demandes a expiré jeudi, le 17 juillet. Pourtant, plusieurs candidats ayant déjà déposé leur dossier commencent à perdre patience. «On doit chercher un local, payer deux ou trois mois d'avance pour la location, faire des travaux et recruter du personnel. Tout porte à croire qu'on ne pourra pas opérer pendant quelques journées au début car la GRA tarde trop», déplore l'un d'eux. Un autre est plus direct : «Dir enn fwa si pou gagne ou pa, ek pa fer atann sa kantite letan la !»

Cour des loges : une capacité réduite qui inquiète

Par ailleurs, les travaux dans la cour des loges du Mauritius Turf Club (MTC) progressent rapidement. Cependant, la reconfiguration du site ne permettra d'accueillir que 16 bookmakers, un nombre limité qui commence déjà à générer des tensions au sein de la profession. Les nouveaux postulants on course ont déjà été avertis qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur des loges.

La saison s'annonce donc tendue, tant sur le plan organisationnel que réglementaire, alors que les autorités cherchent à concilier encadrement strict etrelance.