Ile Maurice: Les syndicalistes ciblent Gassen Dorsamy

Le Joint Negotiating Panel (JNP), qui regroupe cinq syndicats de la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), a tenu une conférence de presse hier vendredi 18 juillet, pour dénoncer ce qui est, selon eux, le non-respect des lois du travail et des conditions du Collective Agreement signé entre la direction et les syndicats. Ils déplorent également un manque de respect vis-à-vis des travailleurs et des syndicalistes depuis l'arrivée du directeur général de la compagnie, Gassen Dorsamy, en décembre 2024.

Il est également fait mention que «ces derniers mois, nous avons observé un nombre inquiétant d'informations erronées communiquées au gouvernement. Plus important encore, il y a un non-respect des droits des employés de la CHCL. Plusieurs droits acquis et des conditions convenues dans la convention collective existante ne sont pas respectés. La direction introduit unilatéralement plusieurs changements négatifs dans les conditions d'emploi des travailleurs».

Pour sa part, Gérard Bertrand, le président du JNP et négociateur de la Port-Louis Maritime Employees Association a fustigé la direction de la CHCL pour des violations répétées de la Workers Rights Act et de la Constitution. Selon lui, «le directeur général et son adjoint sont en train d'agir comme des hors-la-loi, notamment avec des menaces verbales, des intimidations, des transferts punitifs, et des mensonges colportés au sujet des travailleurs de la corporation. Dans ce climat malsain, les syndicats ont décidé de se regrouper pour parler d'une seule voix.»

30 % d'absentéisme par jour

L'autre sujet de discorde est le taux d'absentéisme de 30 % au quotidien, chiffre avancé par la direction alors que le JNP affirme, lui, que le pourcentage est de 1 à 3 % sur un total de 1 170 employés.

Rama Valaydon, vice-président de la JNP et président de la Port-Louis Harbour and Docks Workers Union (PLHDWU) a également tiré à boulets rouges sur Gassen Dorsamy. «Ena enn diktater ki pe regne dan lepor», a-t-il dit. Dans une lettre signée par son secrétaire général, Moossa Ibrahim - qui est également le négociateur de la PLMEA -, le JNP a sollicité hier une rencontre avec le ministre du Travail, Reza Uteem. Les membres du panel comptent évoquer la «détérioration des relations industrielles au sein de la CHCL».

Le directeur général ne fléchit pas

Contacté au téléphone pour une réaction aux propos tenus par les syndicalistes, le directeur général de la CHCL, Gassen Dorsamy, a dit : «Ce n'est pas une conférence de presse qui va me faire changer d'avis sur la discipline». Il souligne qu'il y a eu une rencontre entre les représentants de syndicats, la direction de la CHCL et le ministère du Travail, il y a deux semaines, suite à quoi les litiges ont été réglés.

Gassen Dorsamy pense que la conférence de presse des syndicalistes fait suite aux mesures disciplinaires instaurées suite à l'absence répétée de certains employés, qui devront faire face à un comité disciplinaire. «J'ai donné des instructions pour que la discipline soit maintenue. À mon arrivée, le taux d'absentéisme était de 30 %, et suite aux mesures appliquées, nous sommes arrivés à 12-13 %», affirme-t-il.