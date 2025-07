Tunisie: Distinction japonaise - Trois personnalités tunisiennes décorées de l'Ordre du Soleil Levant

Le gouvernement japonais a décerné l'Ordre du Soleil Levant - Rayons d'or avec rosette à trois personnalités tunisiennes en reconnaissance de leurs contributions remarquables au renforcement des relations tuniso-japonaises.

Parmi les récipiendaires figure le professeur Imed Ben Ammar, universitaire et ancien directeur de l'Institut Bourguiba des Langues Vivantes. Il a été distingué pour son rôle majeur dans le développement de l'enseignement de la langue japonaise en Tunisie et pour ses efforts en faveur du rapprochement culturel et académique entre les universités tunisiennes et japonaises, a précisé l'Université de Tunis El Manar dans un communiqué.

Deux autres personnalités ont également été honorées par l'ambassade du Japon à Tunis : Jamel Boujdaria, ancien directeur du Département Asie au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, et Adnen Khawaja, premier vice-président de l'Association d'Amitié Tuniso-Japonaise.

Leurs décorations saluent leur engagement dans la promotion de l'amitié, de la coopération bilatérale et du dialogue interculturel entre la Tunisie et le Japon.

La cérémonie de remise des distinctions s'est tenue le jeudi soir à Tunis, en présence de l'ambassadeur du Japon, de membres de l'Association d'Amitié Tuniso-Japonaise, ainsi que de plusieurs représentants des secteurs public et privé liés à la coopération nippo-tunisienne.

Créé en 1875, l'Ordre du Soleil Levant est l'une des plus hautes distinctions honorifiques décernées par le gouvernement japonais. Il symbolise la lumière, l'espoir et le succès, et reflète les liens profonds d'amitié qui unissent le Japon à ses partenaires à travers le monde, notamment la Tunisie.