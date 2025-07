Tunisie: Malgré le cancer - L'histoire d'une élève tunisienne qui défie la douleur et réussit son baccalauréat

Au milieu de conditions de santé difficiles et d'une longue bataille contre le cancer, Manel une bachelière tunisienne a écrit une histoire de succès inspirante et émouvante. Elle a réussi à obtenir, cette année, son baccalauréat malgré tous les défis physiques et psychologiques auxquels elle a été confrontée.

Manel, 20 ans et résidant à Makthar, a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie maligne à l'âge de 15 ans, alors qu'elle était en première année du secondaire. Lors de son passage à la radio Diwan FM, elle a raconté que la découverte de la maladie n'a pas été facile, car aucun symptôme direct n'est apparu au début, jusqu'à l'apparition d'une masse dans son cou, marquant le début d'un long parcours de chimiothérapie.

Malgré la grande fatigue causée par le traitement et les déplacements constants entre Makthar et Tunis, Manel a refusé d'abandonner ses études. Elle a décidé de poursuivre sa scolarité, défiant la fatigue et l'épuisement. Manal raconte qu'elle a passé des années à étudier entre les cours et les séances de traitement, allant même jusqu'à devoir parfois reporter ses études en raison de l'intensité du traitement et de ses effets secondaires, mais elle est toujours revenue avec une détermination accrue.

Le chemin n'a pas été pavé de roses. Manal a parfois dû passer ses examens en fauteuil roulant en raison de sa mobilité réduite et de la détérioration de son état de santé. Malgré cela, elle a réussi à terminer ses examens, défiant les symptômes et la douleur, et ni les regards de pitié ni les commentaires blessants ne l'ont empêchée d'avancer.

Manel décrit le moment de l'annonce des résultats du baccalauréat comme l'un des plus heureux de sa vie. Sa famille s'est rassemblée autour d'elle, le coeur rempli d'espoir et de peur, jusqu'à ce que le message de réussite arrive sur son téléphone, emplissant la maison de joie et transformant les larmes de douleur en larmes de bonheur et de fierté.

Dans son témoignage, Manal n'a pas manqué de souligner le rôle majeur joué par sa famille dans son soutien moral et matériel, en particulier ses parents qui l'ont accompagnée à toutes les étapes du traitement, ainsi que son équipe médicale et le cadre éducatif qui l'ont soutenue jusqu'à ce qu'elle réalise son rêve.

Manal déclare que son rêve aujourd'hui est d'étudier les sciences infirmières, afin d'être proche des patients et de leur apporter le soutien dont elle a eu besoin pendant son propre parcours avec la maladie. Elle adresse un message d'espoir à tous ceux qui traversent une expérience similaire, insistant sur le fait que l'espoir doit rester présent quelles que soient les circonstances, et que la maladie n'est pas la fin de la vie.

L'histoire de Manel est un exemple vivant de courage, de patience et de persévérance, et un message puissant : avec de la volonté et du soutien, on peut vaincre la douleur et atteindre ses objectifs malgré les circonstances les plus difficiles.