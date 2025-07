Neila Ben Zina, entrepreneure franco-tunisienne et figure majeure de la tech inclusive, a été nommée Chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, en reconnaissance de son parcours et de son engagement dans la transformation sociale par la technologie.

"C'est avec une grande émotion et une profonde gratitude que j'ai appris cette nomination", déclare Neila Ben Zina sur son compte LinkedIn. Plus qu'une récompense personnelle, elle souligne que cette distinction honore le travail collectif et les valeurs transmises par les générations précédentes, notamment sa mère, Chevalier des Arts et des Lettres, sa grand-mère, première femme médecin d'Afrique, ainsi que son père, source d'inspiration.

À travers ses fonctions chez Wimbee, Campusna, Holberton School Tunis et son engagement au sein de la French Tech Tunis, Réseau Entreprendre et Limpact, Neila Ben Zina oeuvre pour faire de la technologie, de la data et de l'intelligence artificielle des leviers d'émancipation, de formation et d'inclusion.

"Cette distinction est un encouragement à poursuivre notre mission collective : construire un avenir plus juste, plus inclusif, plus ambitieux", précise-t-elle, tout en mettant en lumière l'importance de la collaboration entre l'Europe et l'Afrique pour promouvoir une innovation qui "relie, transforme et élève" et tout en réaffirmant son engagement à continuer d'agir "des deux côtés de la Méditerranée".