Afrique: L'UA a salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et le M23 au Qatar.

<strong>Addis-Abeba, le — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a salué la signature de l'accord de paix entre la RDC et l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) aujourd'hui à Doha, au Qatar.

Cette avancée significative marque une étape majeure dans les efforts déployés pour instaurer une paix, une sécurité et une stabilité durables dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.

Il a salué le rôle constructif joué par l'administration américaine et l'État du Qatar, et salue les contributions inestimables de toutes les parties prenantes, notamment les facilitateurs régionaux de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Dans sa déclaration, le président de la Commission a remercié tout particulièrement Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Émir de l'État du Qatar, pour son dévouement constant et son engagement positif en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique.

Le président de la Commission salue également les efforts inlassables du Champion de l'UA pour la paix et la réconciliation, João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, et du Médiateur nommé par l'UA, Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République togolaise.

Il a salué également l'esprit de dialogue, de compromis et la volonté politique dont ont fait preuve les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda.