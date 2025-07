Congo-Brazzaville: Ministère des hydrocarbures - Quinze axes prioritaires identifiés pour améliorer la gouvernance

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a organisé, le 18 juillet à Brazzaville, son conseil de cabinet pour faire le point des activités réalisées par son département au cours du premier semestriel 2025. A cet effet, il a donné quinze orientations stratégiques à ses collaborateurs en vue d'améliorer la gouvernance et atteindre les objectifs fixés.

La première réunion semestrielle de cabinet du ministère des hydrocarbures a été consacrée à la revue des activités menées de janvier à ce jour. Elle a permis au ministre et à ses collaborateurs d'identifier les échecs dans le fonctionnement afin de mieux réorienter les actions futures.

« La réunion managériale de ce matin nous a permis de passer en revue le semestre écoulé, et de nous accorder sur les orientations à donner pour les six mois à venir. Elle a permis aux membres du cabinet de s'assurer de ce qui a été bien fait, de tirer les leçons, de corriger les erreurs commises, de noter les succès et de les consolider. Nous sommes tenus à le faire parce que nous avons la responsabilité de gérer la première ressource du pays qui sont le pétrole et le gaz. Ce devoir, nous devons l'accomplir avec professionnalisme en le plaçant sous le seau de la performance », a indiqué Bruno Jean Richard Itoua.

Dans son adresse de circonstance, le ministre a présenté aux membres de son cabinet quinze axes prioritaires et orientations stratégiques qu'ils doivent suivre pour promouvoir la bonne gouvernance et produire des résultats escomptés.

Dans le sous-secteur de l'amont pétrolier, Bruno Jean Richard Itoua a annoncé plusieurs actions à mettre en oeuvre à court terme. Il s'agit, entre autres, de créer des conditions d'investissements tant dans le domaine de l'exploration que dans celui de la production en vue d'augmenter celle-ci d'ici à la fin de l'année, conformément aux objectifs fixés sur les cinq prochaines années.

« D'ici à 2031, nous voulons produire 5000 barils équivalents pétrole. Pour ce faire, il faut négocier les meilleures conditions d'attractivité, d'incitation à l'investissement et d'augmentation de la production », a-t-il renchéri.

Importer le carburant à grande échelle pour juguler la crise

Dans le secteur de l'aval pétrolier, marqué par une crise aigüe de carburant qui sévit dans le pays depuis plus d'un an déjà, le ministre des hydrocarbures a pris des mesures audacieuses. Il prévoit l'importation massive des produits pétroliers pour garantir la disponibilité du produit et stabiliser la volatilité des prix de vente sur le marché.

« À cours terme, nous projetons une opération ponctuelle d'importation massive des produits pétroliers dénommée « coup de poing », afin de garantir trois mois d'autonomie de carburant. Aussi, le ministère tient à constituer trois autres stocks de sécurité dans la ville, dont deux de quinze jours de garantie et un d'un mois. Pour juguler définitivement la crise de carburant, nous allons sous peu relancer les travaux de construction de la seconde raffinerie, avant d'engager la construction de l'oléoduc entre Pointe-Noire et Brazzaville destiné à la distribution du produit », a expliqué Bruno Jean Richard Itoua.