Congo-Kinshasa: Processus de paix de Doha - Kinshasa et l'AFC/M23 signent un accord de principe

L'accord de principe signé ce samedi 19 juillet à Doha entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) et la rébellion AFC/M23 est une étape majeure dans les efforts visant à instaurer une paix définitive à l'Est du pays.

Cet accord qui se fonde sur le respect strict de la Constitution de la RDC et sur l'accord de Washington, contient plusieurs engagements clairs en faveur de la paix, de la protection des civils et de la souveraineté nationale. À l'analyse, la partie congolaise se tire à bon compte de ces négociations. Celles-ci s'alignent sur ses prises de position notamment sur le retrait non négociable de l'AFC/M23 des parties occupées.

L'accord prévoit, entre autres, le retour volontaire et digne des réfugiés et déplacés internes sous la supervision du HCR, la mise en place d'un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays une fois la paix conclue et un cadre de négociation pour les prochaines étapes.

Cependant, l'engagement de deux parties à un cessez-le-feu permanent interdisant toute forme d'attaque ou de sabotage, la propagande haineuse ainsi que toute tentative de prise de nouvelles positions par la force, demeure un des grands acquis.

Les parties s'engagent également à coopérer pleinement avec les organisations internationales et régionales, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, afin de protéger les populations civiles et de mettre en oeuvre les principes énoncés. Un mécanisme de supervision et de vérification sera mis en place pour définir les modalités du cessez-le-feu et en garantir la mise en oeuvre.

Les parties conviennent aussi de s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre le bon déroulement de ce processus. Elles s'engagent à appliquer immédiatement les dispositions de la Déclaration de principes, au plus tard le 29 juillet 2025, et à entamer les négociations de l'accord de paix au plus tard le 8 août, avec une signature prévue d'ici au 18 août.

Le gouvernement congolais était représenté par Sumbu Sita Mambu, représentant spécial du président de la République chargé des processus de Luanda et de Nairobi. L'AFC/M23 était représentée par Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent du mouvement.