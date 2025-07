Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Relance de la station-service de Boko

La cérémonie de relance officielle de la station-service de Boko par la société X-Oil Congo après quelques années d'hibernation, a été placée sous les auspices de l'administratrice maire de la communauté urbaine de Boko, Pradesh Nerva Elenga.

Erigée à Boko, une localité de 2.594.400m², la station-service de Boko, initialement propriété de la société Hydro-Congo, et cédée à X-Oil Congo lors de la privatisation en 2002. La station-service de Boko, est composée d'infrastructures et équipements d'exploitation. Il s'agit d'un bâtiment d'exploitation d'environ 80m².

Il y a également une piste de dépotage et distribution à deux sens de circulation d'environ 850m² ; un bâtiment commercial annexe d'environ 135m² ; quatre citernes enterrées (cuves) d'une capacité de stockage cumulée de 35m² dont 15m3 de super, 10m3 de gasoil, 10m3 de pétrole ; trois pompes de distribution dont un pour le super, un pour le gasoil, et un pour le pétrole, a indiqué le responsable Projets de X-Oil Congo, Jean Edouard Bambote.

Le gérant de la station-service de Boko, Lardry Herz Koutiki, a pour sa part souligné que dans un district où les défis sont nombreux, où les réalités de la pauvreté, du manque d'infrastructures et des difficultés agricoles sont leur quotidien, cette station-service, fruit d'un partenariat entre l'entreprise Boko Services et X-oil, représente bien plus qu'un simple point de ravitaillement en carburant.

Elle symbolise un souffle nouveau, une impulsion vers le développement local, une réponse concrète à un besoin longtemps exprimé par les populations. « Désormais, nos agriculteurs n'auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver du carburant pour leurs machines ou transporter leurs produits vers les marchés.

Nos services de santé, nos administrations, nos forces de défense et de sécurité, tout comme les transporteurs et les commerçants, bénéficieront d'une proximité précieuse, synonyme de gain de temps, d'efficacité et de sécurité », a déclaré le gérant. Avant d'ajouter que cette station-service est aussi un signal fort, signifiant que le district de Boko n'est pas oublié. Il renaît peu à peu grâce à l'engagement de ses filles et fils, à la fois de ses leaders et à la vision de ses partenaires.

Une station qui va générer des emplois et dynamiser l'économie locale

L'administratrice-maire de la communauté urbaine de Boko, Pradesh Nerva Elenga, a souligné qu'après plusieurs années d'attente, X-Oil renaît modernisée. Ce n'est pas simplement une réouverture, c'est le début d'un nouveau chapitre pour Boko. « De plus, cette station va bien au-delà d'un simple point de ravitaillement.

Elle incarne notre résilience et notre esprit de solidarité. Avec X-oil, nous allons générer des emplois, dynamiser notre économie locale et renforcer les liens qui nous unissent. Ensemble, faisons de cette station un véritable lieu de rencontre et de convivialité, le coeur battant de notre paisible ville, où il fait beau vivre...», a-t-elle signifié.

Prononçant l'allocution de la relance de cette station-service, au nom du directeur général de X-Oil Congo, Serge Ngono Mbolé ; la directrice des ventes et distribution, Raïssa Aït Bongouandé, a indiqué ce moment solennel dépasse largement la simple relance d'une activité commerciale. Il marque la renaissance d'un point névralgique, au carrefour des besoins de mobilité, de dynamisme économique et de cohésion communautaire pour tout le département du Pool.

La localité de Boko, a-t-elle poursuivi, est un territoire dont la richesse humaine et la résilience méritent d'être valorisées, accompagnées et soutenues, un territoire qui doit déployer tout son potentiel. En outre, l'engagement visionnaire d'un homme, natif de cette terre, fils de Boko, Lardry Herz Koutiki, qui a accepté de reprendre la gestion de cette station, a été décisif.

« Nous croyons fermement que l'accès à l'énergie est un droit fondamental et non un luxe réservé aux seuls centres urbains. A travers cette réouverture, X-Oil réaffirme sa volonté d'être un acteur présent, fiable et utile au coeur des territoires, même les plus enclavés. Boko doit désormais pouvoir compter sur un approvisionnement régulier en carburant, mais aussi sur des services annexes de qualité : boutique, produits de première nécessité, assistance, entretien, restauration, qui seront déployés au fur et à mesure...», a-t-elle déclaré.

Enfin, la directrice des ventes et distribution, a rappelé que X-Oil n'est pas seulement une entreprise de distribution de produits pétroliers, X-Oil aussi est un acteur engagé dans la construction d'un Congo plus inclusif, plus équitable et tourné vers l'avenir.