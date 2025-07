Sénégal: Contrat renégocié entre Acwa Power et la Sones - Diomaye salue la posture des autorités saoudiennes

Après avoir assisté à la signature du contrat entre Acwa Power et la Sones pour la réalisation de l'usine de dessalement de la Grande Côte, ce jeudi 17 juillet 2025 au Palais, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a salué une « étape majeure » dans le partenariat entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Le chef de l'État s'est félicité des bonnes dispositions des autorités saoudiennes. « Ce n'était pas évident dans la mesure où nous avions trouvé un contrat signé. Mais avec la qualité et l'historique des relations entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal, des relations fraternelles, conviviales et de grande qualité, nous ne pouvions qu'aboutir à un accord », a magnifié M. Faye.

Remerciant le prince héritier Mohamed Ben Salmane pour son engagement aux côtés d'Acwa Power, le Président Faye a justifié la renégociation du contrat : « Il était important parce que nous considérions que le contrat n'était pas en accord avec nos dispositions légales. Ce sont des manquements que nous cherchions à corriger », a-t-il déclaré, écartant tout préjugé sur la société Acwa Power.

« Cela s'est passé avec votre accord parce que nous savons que vous êtes dans les meilleures dispositions pour bâtir un partenariat véridique, mutuellement gagnant, et qui doit ouvrir des perspectives heureuses en termes de diversification des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Sénégal », a ajouté le chef de l'État.

Le Président a fait savoir que le royaume d'Arabie Saoudite sera l'invité d'honneur du « Forum Invest in Sénégal », prévu en octobre 2025, car il dit s'être engagé dans le renforcement du partenariat entre les deux pays.

« Je suis sûr que d'autres signatures du genre interviendront dans d'autres secteurs », a-t-il prédit. Bassirou Diomaye Faye rappelle, à travers ce contrat, que le Sénégal respecte ses partenaires. « Il n'y a eu aucune contrainte. Tout a été fait dans les discussions, l'écoute attentive et dans le désir ardent de bâtir quelque chose de nouveau, plus fort et plus solide », a-t-il conclu.