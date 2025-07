Sénégal: Les Douanes sénégalaises et gambiennes veulent impulser une nouvelle dynamique

Les Douanes sénégalaises et gambiennes ont convenu, à la fin d'un conclave organisé à Banjul (16-17 juillet), d'accélérer la mise en oeuvre des recommandations issues de la réunion de Dakar tenue l'année dernière et visant à faciliter le commerce entre les deux pays.

Dans le cadre du suivi des recommandations de Dakar, les Douanes sénégalaises et gambiennes étaient en conclave les 16 et 17 juillet à Banjul. Cette réunion visait à revoir les accords et recommandations adoptés, l'année dernière, à Dakar, entre les deux administrations. À l'issue des travaux, des « progrès notables » ont été enregistrés, notamment dans la gestion du transit des hydrocarbures et des passavants (document autorisant la circulation en franchise d'une marchandise soumise à certaines taxes).

Selon une note de la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes sénégalaises, la dynamique de partage des bonnes pratiques est également en bonne voie. Toutefois, il a été convenu d'accélérer certains projets, tels que la prise en charge des préoccupations des opérateurs économiques, l'organisation d'opérations conjointes, l'échange accru de données et de renseignements, sans oublier le renforcement des capacités.

Des programmes d'information et de communication seront également déployés pour accompagner ces initiatives, sensibiliser les populations frontalières et favoriser leur adhésion aux actions menées par les deux administrations douanières.

Le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a indiqué que la réunion s'inscrit dans le dynamisme que les deux pays souhaitent insuffler et tel qu'exprimé lors de leur dernière rencontre bilatérale tenue à Dakar.

« C'est le témoignage de notre volonté de consolider, mais surtout d'opérationnaliser les recommandations issues de la réunion de Dakar, pour une gestion concertée et intelligente de nos frontières communes. C'est également l'un des canaux mis en place par les plus hautes autorités de nos deux pays, qui ont à coeur de faire évoluer la relation entre nos États en un modèle exemplaire inspirant les autres », a-t-il déclaré.

Selon lui, la relation fraternelle entre la Gambie et le Sénégal devrait plus que jamais être affirmée comme « une source d'inspiration » pour tous les pays membres de la Cedeao. M. Mbaye invite les douanes des deux pays à développer des initiatives innovantes, à échanger des informations et à mutualiser les efforts pour faire face efficacement aux défis communs.

Il a aussi souligné que les deux pays doivent rester vigilants et coordonner leurs efforts pour lutter contre la criminalité transfrontalière et le trafic illicite. Pour le commissaire général de la Gambia Revenue Authority (Gra), Yankuba Darboe, cette réunion ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les deux administrations douanières « avec pour objectif commun d'améliorer la coopération douanière, faciliter le commerce légitime, sécuriser les frontières et favoriser l'intégration économique entre les deux pays ».