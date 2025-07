Sénégal: Mort de Mamadou Diouf - Le pays perd une légende de la gastronomie

Le Sénégal perd un maître de la cuisine. Mamadou Diouf, plus connu sous le nom de Chef Diouf ou Kaba, est décédé cette semaine. Il a été inhumé ce vendredi au cimetière musulman de Yoff, laissant un vide dans le monde de la gastronomie sénégalaise.

Reconnu à l'international, il avait fait briller le drapeau sénégalais à la Culinary World Cup 2023 à Tunis. Quatre distinctions mondiales lui avaient été décernées : Grande Cuisine, Libre Création, Master Chef et Barbecue. Son talent résidait dans l'art de magnifier les produits du terroir. Il revisitait les classiques comme le Ceebu Jen et osait des alliances audacieuses, à l'image de son plat mêlant Gnéleng et ballotin d'agneau aux figues sauvages, clin d'oeil raffiné au pays sérère.

Formé à l'école hôtelière Sainte-Marthe, Chef Diouf a affiné son savoir-faire en Asie et en Afrique de l'Ouest. À Dakar, il a dirigé des cuisines de renom, notamment La Fourchette et le Sofitel Téranga. Président de l'Association Golden Falcon Culinary - section Sénégal, il a formé plusieurs générations de cuisiniers. Son credo : valoriser la cuisine locale et en faire un outil de rayonnement culturel. Avec sa disparition, le Sénégal perd un artisan du goût, un passeur de mémoire culinaire et un ambassadeur du « consommer local ».