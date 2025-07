Soudan: Jaber à Bahri - Notre Mission à ce Stade est de Rétablir la Sécurité et les Services

Le membre du Conseil Souverain de Transition commandant en chef adjoint et président du Comité suprême pour la préparation de l'environnement pour le retour des citoyens dans l'État de Khartoum, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a déclaré que l'intérêt du comité à ce stade se concentre sur deux tâches, à savoir, établir la sécurité et restaurer les services.

Il a ajouté, lors de son discours vendredi lors d'une réunion publique spontanée en l'honneur de sa visite dans l'État de Khartoum, accompagné du membre du Conseil de souveraineté, le Dr Salma Al-Mubarak, en présence du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de Khartoum, qu'il soutenait les installations d'eau, d'électricité et de santé dans l'État depuis le début de la guerre et que cet effort se poursuivrait par l'intermédiaire du Comité suprême pour la préparation environnementale.

Il a souligné que l'État de Khartoum dispose de forces de sécurité spécialisées et qualifiées pour sécuriser l'État et le déploiement de points de contrôle pour protéger les biens des citoyens, notant que les droits ne doivent pas être pris en main.

Concernant le retour des services, Jaber a souligné que le Soudan est une patrie chère pour un peuple cher. Peu importe les efforts déployés par le gouvernement, il ne pourra pas récompenser la patience, l'endurance et le soutien dont ils ont fait preuve envers les forces armées et les forces qui les soutiennent dans leur lutte contre les milices terroristes. C'est pourquoi le gouvernement travaille avec diligence pour fournir les moyens de retrouver une vie digne.

Son Excellence a appelé à la participation de tous à la rationalisation et à l'utilisation optimale des services après qu'un certain nombre de stations d'eau et d'électricité ont commencé à reprendre leurs activités.

De son côté, le gouverneur de l'État de Khartoum, le professeur Ahmed Osman Hamza, a salué la visite des membres du Comité supérieur pour la préparation de l'environnement pour le retour des citoyens, soulignant que le membre du Conseil de souveraineté a continué à travailler avec l'État de Khartoum avant qu'il ne soit libéré de la rébellion et après la libération, et a également travaillé pour envoyer des convois et des équipes dans divers domaines, et aujourd'hui il est venu compléter ses efforts de reconstruction.

Le gouverneur a remercié les citoyens de l'État de Khartoum pour leur soutien continu au gouvernement, soulignant que cette étape n'est pas une étape de discussion mais d'action.

Un certain nombre de citoyens ont également exprimé leur satisfaction quant à l'attention accrue accordée par les dirigeants au rétablissement des services essentiels, soulignant que ces efforts accéléreront la capacité des citoyens à contribuer au processus de construction et de reconstruction.