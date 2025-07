Le Soudan a participé au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, tenu au siège des Nations Unies à New York du 14 au 23 juillet 2025. La délégation soudanaise était conduite par Son Excellence le Sous-secrétaire à la planification économique au ministère des Finances, M. Mohamed Bashar Mohamed Adam.

La délégation comprenait également la Directrice de la lutte contre la pauvreté au ministère des Finances, Mme Intissar Ibrahim Haj El-Toum, responsable du dossier du développement durable, ainsi que des membres de la mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies, dont Son Excellence l'ambassadeur Abuzeid Shams El-Din, représentant permanent adjoint, et la deuxième secrétaire Mme Hiba Jaafar Abou Haj.

Le forum, organisé cette année sous le thème « Renforcer les solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les preuves pour l'Agenda 2030 et les ODD sans laisser personne de côté », a été l'occasion pour le Soudan de présenter, le vendredi 18 juillet, son troisième rapport national volontaire, mettant en lumière les progrès réalisés, les défis rencontrés et les leçons apprises.

Le rapport a été salué par de nombreuses délégations et parties prenantes, qui ont exprimé leur appréciation des efforts déployés par le Soudan malgré les circonstances exceptionnelles.

Le Soudan avait présenté ses deux premiers rapports volontaires en 2018 et 2022. Le forum constitue une plateforme majeure pour le suivi de l'Agenda 2030 et la promotion de la coopération internationale, notamment pour les pays en développement et sortant de conflits. AfA