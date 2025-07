Le projet d'appui au renforcement des capacités d'adaptation et de résilience des communautés rurales face au changement climatique dans le bassin versant du Bandama a été officiellement lancé, vendredi 11 juillet 2025, à la salle de conférence du stade de la paix de Bouaké, en présence de Jacques Assahoré Konan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Il avait à ses côtés plusieurs personnalités, dont Hermann Messan, directeur pays de la Côte d'ivoire du fonds international de développement agricole (Fida), principal bailleur de fonds de ce projet, le corps préfectoral, des élus, des cadres, la chefferie traditionnelle et les chefs de communautés.

Ce projet financé à hauteur de 6 millions de dollars par le Fida, vise à soutenir les communautés rurales des régions de Gbêkê, de la Marahoué et du Bélier. Il a une durée de 5 ans.

Face aux effets extrêmes du changement climatique, qui ont pour conséquences la sécheresse, les inondations, les pertes de récolte, etc, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a indiqué que la Côte d'ivoire fait partie des pays les plus vulnérables.

« Ces phénomènes liés au climat impactent fortement notre agriculture qui représente 22% du Produit intérieur brut (Pib). Ce chiffre pourrait chuter de 13% d'ici à 2050, si rien n'est fait », a-t-il alerté.

Pour Jacques Assahoré : « Ce projet vise à renforcer les capacités de résilience et d'anticipation des populations du monde agricole face à ces menaces ». Aussi, l'émissaire du gouvernement a appelé les communautés locales à s'impliquer activement pour la mise en oeuvre de ce projet dont l'impact n'est plus à démontrer, s'il est réussi conformément aux objectifs fixés.

Auparavant, Hermann Messan a pris la parole pour saluer les efforts remarquables du gouvernement ivoirien pour l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques publiques et pour sa forte mobilisation autour de ce projet.

Par ailleurs, il s'est réjoui de ce que le Paccb touchera directement environ 40 000 ménages ruraux dans le bassin du Bandama, tout en bénéficiant indirectement à près de 100 000 personnes supplémentaires. « Ces interventions permettront non seulement de renforcer la résilience, mais aussi de promouvoir une agriculture durable, plus productive et respectueuse de l'environnement », a fait ressortir, le directeur pays du bureau pays de la Côte d'ivoire du Fida.

Au nom des populations bénéficiaires de ce projet, Evelyne Ahou Kouadio, présidente de l'association Anouanzê, a traduit toute leur reconnaissance aux initiateurs pour l'amélioration de leur condition de vie.