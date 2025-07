Sénégal: Arrestation de Kocc Barma - Le Commissaire Faye livre les détails l'enquête

Après plusieurs années de cabale, « Kocc Barma » a été enfin arrêté la Police. Face à la presse, vendredi, le Commissaire de Police Pape Mamadou Djidiack Faye, Chef de la Division spéciale de lutte contre la Cybercriminalité a retracé le processus d'interpellation de cet individu recherché pour diffusion de vidéos à caractère pornographique et pédopornographique, obtenues de manière illégale, et mettant en scène des citoyens sénégalais, hommes, femmes, et même des mineurs.

Face aux multiples plaintes reçues, la Police sénégalaise a ouvert plusieurs enquêtes ouvertes pendant des années. Celles-ci concernent un individu dénommé sur les réseaux sociaux « Kocc Barma ». Il était recherché à cause des vidéos à caractère pornographique et pédopornographique, obtenues de manière illégale, qu'il diffusait via ses plateformes digitales, et qui mettent en scène des citoyens sénégalais, hommes, femmes, et même des mineurs.

« Dans le cas le plus récent, il est reproché au mis en cause d'avoir publié des vidéos de « nudes » d'une mineure et d'avoir tenté de lui extorquer de l'argent en la menaçant de diffuser ces contenus. L'enquête a confirmé que certains de ces contenus ont bien été mis en ligne sur des plateformes connues pour héberger ce type de vidéos. L'interpellation a eu lieu le 17 juillet 2025, tôt le matin », explique le Commissaire de Police Pape Mamadou Djidiack Faye, Chef de la Division spéciale de lutte contre la Cybercriminalité.

D'après lui, l'opération s'est déroulée dans la région de Dakar, au domicile du mis en cause, avec l'appui de la Brigade d'Intervention Polyvalente, sous la direction du Procureur de la République auprès du tribunal de Grande instance.

Des pseudonymes, des VPN et d'autres techniques utilisées pour dissimuler son identité et ses activités

« Les investigations techniques croisées avec les éléments réunis par mes prédécesseurs ont permis d'identifier cet individu, actif depuis plusieurs années. Il utilisait des pseudonymes, des VPN et d'autres techniques pour dissimuler son identité et ses activités », a-t-il dit.

Lors de la perquisition, ajoute le Commissaire Faye, ses hommes ont saisi des ordinateurs, un téléphone portable, des puces téléphoniques, des outils servant à administrer les sites web en question et d'autre objets liés à l'enquête.

« L'analyse du matériel saisi a clairement confirmé l'ampleur des faits. L'individu interpellé apparaît comme le centre du dispositif. Il pourrait s'agir de la personne connue sous le pseudonyme « Kocc », activement recherchée depuis plusieurs années » a-t-il fait savoir.

Le Chef de la Division spéciale de lutte contre la Cybercriminalité informe que tous les éléments retrouvés dans ses appareils, les identifiants, les outils d'administration, les accès techniques, laissent croire qu'il était bien le gestionnaire des sites « seneporno », « babiporno » et d'autres plateformes similaires.

Les victimes invitées à se rapprocher des services de la Police

« Son activité en ligne prouve qu'il gérait directement la publication des contenus. D'autres personnes pourraient être impliquées, et nos investigations se poursuivent afin d'identifier les éventuels coauteurs ou complices. Deux de ces plateformes sont actuellement saisies par la DSC. L'enquête est toujours en cours conformément à la procédure en vigueur », renchérit le Commissaire Faye.

Sur ce, il rappelle que la Police nationale est « pleinement engagée » dans cette lutte. « Et dans le cadre de la collaboration entre population et Police, nous appelons toute personne victime ou témoin de tels faits à se rapprocher de nos services », a-t-il lancé.