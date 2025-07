ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azzouz Nasri, a accueilli, au siège du Conseil, un groupe d'enfants de la communauté nationale établie à l'étranger qu'il a exhortés à être fiers de leur appartenance à l'Algérie, indique vendredi un communiqué de cette instance législative.

Dans le cadre de portes ouvertes organisées par le Conseil de la nation, visant à inculquer la culture parlementaire aux différentes catégories de la société, le Conseil a accueilli, jeudi , "un groupe de plus de cinquante enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, en visite en Algérie pour bénéficier du programme des centres de vacances et de loisirs destiné aux jeunes de la communauté nationale établie à l'étranger, initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", indique la même source.

A cette occasion, M. Azzouz a exhorté les enfants de la communauté nationale à "être fiers d'appartenir à l'Algérie, patrie des ancêtres". Il a également échangé avec ces enfants qui étaient très interactifs.

Les encadreurs de ce groupe ont tenu, selon le communiqué, à présenter "leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'intérêt qu'il accorde à la communauté nationale à l'étranger et pour toutes les mesures qu'il a prises afin de maintenir les liens entre la communauté et la mère patrie".

Le groupe, qui a été accueilli par les cadres et des membres du Conseil, a visité les différents espaces et structures du Conseil, tels que la bibliothèque, le service technique audio-visuel et l'Hémicycle où il a suivi un exposé sur le Conseil de la nation en tant qu'institution législative.