Congo-Brazzaville: Commerce international - Lancement de la plateforme digitale Joukwa à Pointe-Noire

La présentation fonctionnelle et technique de Joukwa, la plateforme digitale innovante dédiée à l'approvisionnement B2B (business to business) à l'international au service des entreprises basées en Afrique subsaharienne a été présentée le 16 juillet à Pointe-Noire au cours d'une conférence de presse animée par Abiguel Massouka, chargé des opérations à SOSEP Groupe et Ame Cesar Sehossolo, le communicateur.

La plateforme digitale Joukwa, développée par Sosep Groupe SA est une plateforme en ligne munie d'une application mobile spécialement conçue pour aider les entreprises à faire face aux problèmes liés à l'approvisionnement à l'échelle internationale notamment les retards de livraison, les tracasseries dues aux suivis des commandes, la non-conformité des commandes, la gestion des paiements des fournisseurs étrangers ainsi que l'optimisation des coûts.

Grâce à la digitalisation de son service d'approvisionnement, Joukwa entend contribuer à la diversification de l'économie congolaise avec comme point de mire la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) qui va faire de l'Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde et faciliter le commerce inter-africain.

« Dans les pays comme le Congo, dont l'économie repose fortement sur l'importation d'équipements pour accompagner le développement des infrastructures et valoriser l'exploitation de ses ressources naturelles, les entreprises font face à des défis récurrents liés aux lenteurs administratives, à la dispersion des fournisseurs et à la logistique internationales. Joukwa se positionne comme un partenaire stratégique, en simplifiant les commandes à l'étranger grâce à la digitalisation de l'ensemble du processus d'approvisionnement B2B », a dit Abiguel Massouka.

Pour lui, en centralisant le sourcing (en termes d'achat et de gestion de la chaine d'approvisionnement, la première étape de la chaine d'approvisionnement), la logistique et même le paiement des fournisseurs sur une plateforme numérique intuitive, Joukwa permet aux entreprises publiques et privées d'accéder rapidement à des fournisseurs fiables, de suivre en temps réel leurs commandes et de sécuriser chaque étape jusqu'à la livraison sur site.

Basée au Congo et en République démocratique du Congo, Sosep Groupe SA offre à travers Joukwa, une solution moderne pour soutenir un développement économique efficace et durable dans divers secteurs tels l'informatique, le médical, le transport, Oil and gaz, le BTP, les Telecoms, l'industrie, l'imprimerie, ou le génie civile.

« Nous négocions pour vous les meilleurs tarifs, produits et frets, minimisons le colisage et privilégions les envois groupés pour réduire les coûts », a ajouté Ame César Sehossolo en demandant aux très petites, petites et moyennes entreprises, commerçants, professions libérales, multinationales, associations, établissements publics, organisations internationales à saisir cette opportunité offertes à eux. Signalons que Sosep Groupe SA, est un spécialiste digital en approvisionnement-logistique africain.