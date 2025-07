Sénégal: Des tentatives de triche détectées lors des épreuves du brevet de fin d'études moyennes

Au Sénégal, mercredi 16 et jeudi 17 juillet, quelque 192 000 collégiens passaient le brevet de fin d'études moyennes (BFEM), un moment important de leur scolarité pour déterminer s'ils pourront entrer au lycée à la rentrée prochaine. Mais plusieurs candidats ont été surpris à tricher.

Si les candidats ont, pour la plupart, travaillé toute l'année, certains ont tenté de passer par la triche pour décrocher le BFEM. À Louga et Mbour, 24 élèves ont été pris la main dans le sac et sont poursuivis pour tricherie et détention illégale de corrigés d'épreuves.

À Louga, c'est le comportement suspect d'une candidate qui a mis la puce à l'oreille d'une surveillante. Pendant l'une des épreuves, elle écrivait peu et regardait régulièrement entre ses jambes, sur ce qui s'est avéré être son téléphone. Interrogée par le président du jury, l'élève a expliqué qu'une personne en ligne lui a proposé les corrigés des épreuves de mathématiques, physiques chimie et histoire géographie contre 20 000 francs CFA. Une fois l'argent collecté auprès de 17 autres camarades, elle a crée un groupe WhatsApp et y a partagé les corrigés.

C'est quasiment le même mode opératoire qui a été mis en place à Mbour, où six élèves ont été surpris avec les corrigés d'anglais et de sciences de la vie et de la Terre.

Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal a promis de faire toute la lumière sur ces cas de triche, en aidant les forces de l'ordre, avant de préciser que les élèves ont été interpellés avec des corrigés manuscrits et non les corrigés officiels, transmis électroniquement après la fin de chaque épreuve.

Cela laisse penser que les personnes, à l'origine des fuites, n'auraient pas eu accès aux corrigés mais plutôt aux sujets transférés sur les lieux d'examen, depuis le 8 juillet.