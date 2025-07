Ile Maurice: Un espoir pour les patients locaux

C'est un tournant pour le secteur de la Santé à Maurice. Le tout nouveau Rehab Center de la Madras Institute of Orthopaedics and Traumatology (M.I.O.T) spécialisé dans la rééducation physique et en soins postopératoires, a officiellement ouvert ses portes hier à Port-Louis en présence du ministre de la Santé, Anil Bachoo. L'inauguration marque une étape importante dans le développement des services de santé spécialisés dans l'île.

Le ministre Anil Bachoo, invité d'honneur, a été accueilli par l'équipe de la MIOT dont le Managing Director de MIOT International, le Dr. Prithvi Mohandas. Après une visite du centre et une démonstration des différents équipements, le ministre Anil Bachoo a échangé avec le personnel de l'établissement.

Dans son discours, le ministre a souligné l'importance de cette nouvelle structure, qui vient répondre à un besoin longtemps exprimé par les patients mauriciens. «Souvent, nos patients doivent dépenser beaucoup d'argent pour des traitements en Inde. Mais cette fois, avec MIOT, on aura les meilleurs services ici même», a-t-il déclaré tout en saluant les équipements dernier cri dont dispose le centre.

Le centre propose une large gamme de services : rééducation après accident, soins postchirurgicaux, traitements pour les maladies neurologiques, ainsi qu'un accompagnement personnalisé assuré par des spécialistes. Il est également équipé d'infrastructures modernes, incluant des équipements de physiothérapie de dernière génération.

Anil Bachoo a également plaidé pour une collaboration renforcée entre les hôpitaux publics et privés afin d'optimiser les soins offerts aux citoyens. Une initiative saluée par les professionnels du secteur et les patients présents lors de l'événement.

Avec ce nouveau centre, Maurice espère non seulement améliorer la qualité de ses soins mais aussi réduire les coûts liés aux voyages médicaux à l'étranger, rendant ainsi les traitements plus accessibles à tous. S'exprimant face à la presse, le Dr. Prithvi Mohandas a salué l'ouverture de ce centre qui va venir répondre encore une fois au besoin des patients mauriciens et a souligné qu'il y avait une forte demande de services de rééducation de qualité dans le pays.