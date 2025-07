Congo-Kinshasa: A Beni, des jeunes s'engagent pour un environnement sain et une jeunesse responsable

L'Association des jeunes leaders pour l'assainissement des milieux (AJLAM) multiplie les actions de nettoyage de la ville de Beni, au Nord-Kivu, pour améliorer l'assainissement du milieu et offrir des perspectives à la jeunesse. Depuis la semaine dernière, plus de 200 jeunes volontaires, hommes et femmes, participent activement à cette initiative citoyenne.

Trois fois par semaine, les équipes d'AJLAM s'activent sur les grandes artères de Beni, notamment le boulevard Nyamwisi et les marchés Kilokwa et Mayangose. Munis de leur propre matériel, ces jeunes s'emploient à débarrasser les lieux publics des déchets et sensibilisent les habitants sur l'importance d'un environnement sain.

Le coordonnateur de l'association, Josué Ishara Mitute, insiste sur la dimension sociale de ce projet :

« Notre objectif est l'assainissement complet de Beni. Là où il y a des habitants, nous devons assainir. C'est aussi un moyen de lutte contre le chômage. Nous fonctionnons sur fonds propres car nous n'avons pas encore de partenaire ».

Il souligne également que le projet vise à encadrer la jeunesse dans une région fragilisée par l'enrôlement dans des groupes armés, la prostitution et d'autres fléaux. Un appel est lancé à tous les jeunes de Beni pour rejoindre le mouvement et s'impliquer dans la transformation de leur milieu.

AJLAM qui se dit inspirée par la vision du chef de l'État sur l'entrepreneuriat des jeunes, espère attirer des partenaires pour développer ses activités et créer de véritables opportunités économiques.

Pour Josué Ishara, il s'agit de préserver l'avenir de la jeunesse de Beni :

« Ne pas sombrer, c'est préparer demain ».