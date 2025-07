Iringa — Apprendre à s'occuper des animaux dans une ferme pour créer un élevage et cultiver des potagers afin de revendre les produits au marché. C'est le nouvel objectif de la « Maison de la joie », une structure gérée par les Soeurs Missionnaires de la Consolata qui se trouve dans la périphérie de la ville d'Iringa, en Tanzanie.

Ici, les soeurs accueillent des jeunes filles issues de familles en difficulté ou seules au monde parce qu'elles sont orphelines. Les mineures ont la possibilité de suivre une scolarité jusqu'à la fin du secondaire. Les missionnaires accompagnent leurs hôtes jusqu'à ce qu'elles trouvent un travail décent.

C'est pourquoi, dès leur arrivée dans la structure, les jeunes filles sont initiées au travail manuel et au jardinage, comme c'est le cas dans de nombreuses familles tanzaniennes. Cependant, cela ne suffit parfois pas. Ainsi, afin de faire face aux dépenses et d'offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux jeunes filles, un nouveau projet a été lancé l'année dernière et a pu voir le jour ces dernières semaines grâce aux dons de plusieurs bienfaiteurs.

La « Maison de la joie » abrite désormais également un élevage d'animaux : poules, lapins et cochons. Grâce à cet élevage, la communauté commence à subvenir à ses propres besoins en viande et en oeufs. Les filles s'occupent également des animaux et pourront, avec le temps, trouver un emploi dans le secteur zootechnique.