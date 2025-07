Sénégal: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 juillet 2025

revue de presse

Sénégal : Arrestation de l’administrateur d’un site pour adultes

L’arrestation d’El Hadj Babacar Dioum, administrateur d’un site pour adultes, relance le débat sur la cybercriminalité et la sextorsion au Sénégal.

El Hadj Babacar Dioum, alias « Kocc Barma », 38 ans, a été arrêté par la police sénégalaise dans une résidence sécurisée d’un quartier de Dakar, rapportent les quotidiens Libération et L’Observateur. Le suspect a été interpellé en possession de centaines de sextapes de Sénégalaises stockées sur son ordinateur et de preuves numériques établissant son contrôle sur le site pornographique Babiporno.

Les enquêteurs ont saisi huit véhicules, une arme à feu et une somme importante d’argent liquide. L’exploitation des serveurs désormais sous contrôle de la police a mis en lumière des transactions financières anonymes et un réseau structuré. Selon les mêmes sources, plus de 5 000 plaintes ont été enregistrées depuis 2018, impliquant des victimes allant d’anciens ministres à des journalistes, avocats, célébrités et anonymes. (Source apanews)

La République démocratique du Congo et le groupe armé M23 signent un accord de cessez-le-feu au Qatar

Le M23, qui s’est emparé de vastes zones riches en minerais dans l’est de la RDC lors d’une offensive éclair, en janvier et février, avait insisté pour négocier son propre accord de cessez-le-feu avec Kinshasa.

Le Mouvement du 23 mars (M23), groupe armé soutenu par le Rwanda, et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) ont signé samedi 19 juillet un accord de cessez-le-feu au Qatar. « Les parties s’engagent à respecter leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu permanent », précise une déclaration de principe signée à Doha par les parties au conflit, après trois mois de discussions dans l’émirat du Golfe. (Source Lemonde Afrique)

La justice rwandaise refuse la libération de l'opposante Victoire Ingabire

Victoire Ingabire restera en détention dans l’attente de son procès, ont décidé les juges du tribunal de première instance de Kicukiro.

Selon les autorités judiciaires, il existe un risque de fuite de l'opposante politique. Ingabire, à la tête d’un parti politique non reconnu officiellement, a été arrêtée le 19 juin dernier à son domicile de Kigali. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire de longue haleine visant plusieurs figures de l’opposition rwandaise.

Les chefs d'accusation comprennent la diffusion de fausses informations ou de propagande préjudiciable dans l'intention de susciter une opinion internationale hostile à l'égard du gouvernement rwandais et association de malfaiteurs. L'opposante avait déjà été entendue le 19 juin dernier. (Source Africanews)

Au Burkina Faso, deux journalistes réquisitionnés de force pour combattre les jihadistes ont été libérés

Boukari Ouoba et Luc Pagbelguem avaient été enlevés fin mars, après avoir prononcé ou relayé des propos critiques sur les « atteintes à la liberté d’expression et de presse » de la junte.

Deux des trois journalistes réquisitionnés de force fin mars à Ouagadougou pour combattre les jihadistes au Burkina Faso ont été libérés jeudi 17 juillet au soir, ont indiqué vendredi un média burkinabè et un proche.

Le 24 mars, le président de l’Association des journalistes du Burkina (AJB), Guezouma Sanogo, et son vice-président, Boukari Ouoba, avaient été enlevés après avoir dénoncé publiquement les « atteintes à la liberté d’expression et de presse » de la junte. (Source Jeune Afrique)

IPC : Le Gabon, 5eme pays africain avec la plus faible inflation de 2024 à 2025 !

Le Gabon se distingue comme l’un des pays africains ayant enregistré la plus forte amélioration de son indice des prix à la consommation (IPC) entre 2024 et 2025, selon le récent rapport Africa Pulse de la Banque mondiale. Classé 5e sur le continent, le pays affiche une inflation passant de 20,7 % en 2024 à 26,7 % en 2025. Preuve d’une gestion économique qui tend à stabiliser les prix et à renforcer la confiance des investisseurs.

L’IPC, indicateur clé de la santé économique, mesure l’évolution des prix des biens et services. Il en ressort qu’une inflation maîtrisée favorise une meilleure prévisibilité budgétaire, permettant aux gouvernements de mieux planifier les recettes fiscales et les investissements dans les infrastructures et les services publics. Pour le Gabon, cette amélioration relative de l’IPC reflète une capacité à limiter l’augmentation des prix. (Source GabonMediaTime)

Guinée : Le gouvernement présente le nouveau fichier électoral biométrique

En Guinée, le gouvernement présente, ce samedi 19 juillet, le nouveau fichier électoral biométrique. Alors que le projet de nouvelle Constitution a été rendu public, début juillet, et sera soumis à référendum dans deux mois, le 21 septembre, c'est une étape essentielle du retour à l'ordre constitutionnel, plusieurs fois repoussé.

Le gouvernement invite les partis politiques et la société civile à assister à la présentation de ce fichier qui compte plus de 6,7 millions d'électeurs, d'après le ministère de l'Administration territoriale, mais dont la confection a été très critiquée par l'opposition. (Source RFI)

Ghana : Bilan positif pour le président John Dramani Mahama en 6 mois de pouvoir

Au Ghana, le président John Dramani Mahama affiche un cap clair, six mois après son retour à la tête du pays : relancer une économie fragilisée et regagner la confiance populaire. Dans un climat mondial incertain, son second mandat s’annonce comme celui de la réinvention. Les premières retombées sont déjà visibles, entre stabilité monétaire, éducation gratuite et impulsion numérique.

Six mois après son retour à la présidence ghanéenne, John Dramani Mahama, 66 ans, dresse un bilan « positif et porteur d’avenir ». Réélu à l’issue du scrutin présidentiel de décembre 2024, le président Mahama avait promis de restaurer la confiance d’un peuple économiquement affecté. Selon lui, les résultats des mesures de stabilisation monétaire, réduction de l’inflation, réformes éducatives et agricoles restent visibles. À Accra, à Kumasi comme dans les régions du nord, le pays se transforme à travers les projets d’infrastructures initiés. (Source Africa 24)

Tunisie : La Franco-Tunisienne Neila Ben Zina nommée Chevalier de la Légion d'honneur pour son engagement en faveur de la tech inclusive

Neila Ben Zina, entrepreneure franco-tunisienne et figure majeure de la tech inclusive, a été nommée Chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, en reconnaissance de son parcours et de son engagement dans la transformation sociale par la technologie.

"C'est avec une grande émotion et une profonde gratitude que j'ai appris cette nomination", déclare Neila Ben Zina sur son compte LinkedIn. Plus qu'une récompense personnelle, elle souligne que cette distinction honore le travail collectif et les valeurs transmises par les générations précédentes, notamment sa mère, Chevalier des Arts et des Lettres, sa grand-mère, première femme médecin d'Afrique, ainsi que son père, source d'inspiration. (Source La Presse)

Cameroun : 43 candidatures retenues au grand prix francophile des médias

Le Grand prix francophile des médias au Cameroun révèle des chiffres impressionnants : 43 candidatures ont été retenues sur 11 pays pour cette 6e édition de la Coupe du monde de la presse culturelle, annonce le Réseau des journalistes culturels du Cameroun (RJCC) le 16 juillet 2025 à Yaoundé. Cette compétition internationale, initiée par G-Laurentine Assiga, mobilise désormais des professionnels de l’information culturelle de toute la francophonie.

Cette sélection rigoureuse confirme l’excellence du journalisme culturel camerounais sur la scène internationale.

La diversité géographique de cette édition impressionne par son ampleur. Les candidatures proviennent du Cameroun, de la France, du Bénin, du Sénégal, de la Tunisie, du Niger, de la Mauritanie, de l’Irak, de la Guinée, et du RDC. (Source 237 online)

Budget 2025-2026 : Les Burundais entre le marteau et l’enclume

Le budget général de l’État pour l’exercice 2025-2026 est estimé à 5 258,6 milliards BIF, soit un accroissement des dépenses de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Certaines taxes et impôts ont été modifiés, d’autres introduits. Les prix des documents de voyage ont été revus à la hausse. Beaucoup d’observateurs société civile et experts dénoncent un budget déséquilibré, perçu comme un fardeau pour le peuple.

La loi budgétaire pour l’exercice 2025-2026 a été promulguée par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, le 24 juin 2025. Sa mise en application a débuté le 1ᵉʳ juillet. (Source Iwacu)