Sénégal: Souveraineté économique - Les Sénégalais invités à s'approprier la BNDE

Le Directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), Mamadou Faye, a invité les Sénégalais à s'approprier cette institution financière pour en faire leur banque principale.

"Les Sénégalais doivent comprendre que la BNDE est leur banque et ils doivent l'identifier et chacun doit disposer d'un compte à la BNDE et faire d'elle leur banque principale", a dit Mamadou Faye, vendredi à Mbour.

"C'est une banque éminemment sénégalaise et à qui l'État a donné des missions qui sont toutes dirigées par les populations sénégalaises et vers l'économie sénégalaise", a-t-il insisté.

Avec un capital de 52 milliards de francs CFA, détenu à 95% par l'État du Sénégal et à 100% par des sénégalais, la BNDE emploie plus de 300 jeunes Sénégalais, relève encore son directeur général.

Mamadou Faye et ses équipes ont entamé lundi une tournée de six jours à Mbour dans le cadre de la politique de proximité et de rapprochement de l'institution financière qu'il dirige.

C'était, pour lui, une occasion de rencontrer leurs collaborateurs, les clients et les acteurs du département, afin de recueillir leurs préoccupations et leurs besoins.