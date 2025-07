Sénégal: CARE, une organisation de développement en quête de reconnaissance

Le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise (CARE), qui regroupe des entrepreneurs et des acteurs économiques du département de Mbour (ouest), est confronté à un défaut de reconnaissance de la part des institutions et services étatiques, a appris l'APS de son secrétaire permanent, Ibrahima Wade.

"Notre principal défi est la reconnaissance par les institutions. En tant qu'organisation nous avons écrit à toutes les structures de l'État, notamment le président de la République, le Premier ministre, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, tout le monde, mais nous peinons à avoir un retour de leur part", a dit Ibrahima Wade.

"Nous voulons que l'État nous [considère] comme un acteur clé du développement économique du département de Mbour, pour que nous puissions apporter notre contribution à toutes les initiatives de l'État au niveau local", a-t-il insisté.

L'objectif du CARE, a poursuivi Ibrahima Wade, est de favoriser l'unité et la solidarité autour des entrepreneurs et acteurs économiques de Mbour, afin de "renforcer les activités individuelles et de créer des entités communes pour le développement économique du département".

Selon Ibrahima Wade, le CARE est en train de monter des projets structurants qui intéressent le département de Mbour et qui vont participer activement à son développement économique.

Il invite, à cet effet, les autorités à reconnaître le cercle.