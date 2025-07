Tunisie: Football professionnel - Calendrier serré pour la saison 2025-2026

Les matchs de la journée inaugurale de la Ligue 1 de football professionnel, prévus les 9 et 10 août prochains, débuteront tous à 16h, sauf exceptions, a annoncé le porte-parole officiel de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Moez Mestiri. Il a également précisé que l'introduction de l'arbitrage vidéo (VAR) reste à l'étude, afin de garantir la transparence dans les relations avec les fournisseurs et le respect rigoureux des procédures.

S'exprimant en marge du tirage au sort du calendrier du championnat 2025-2026 de la Ligue 1, effectué ce samedi, Mestiri a déclaré :

« L'heure du coup d'envoi des matchs de la première journée a été fixée à 16h, malgré les conditions climatiques difficiles et les fortes chaleurs. Ce choix repose sur plusieurs critères, notamment les droits de diffusion télévisée, les impératifs sécuritaires, les infrastructures des stades et la disponibilité de l'éclairage. Toutes les rencontres sont donc programmées à 16h, avec d'éventuels ajustements si nécessaire. »

Concernant l'éventuelle introduction de la VAR, il a précisé : « La FTF a lancé un appel d'offres pour l'acquisition ou la location du système VAR. Quatre dossiers ont été reçus, mais après une analyse rigoureuse, aucun ne répondait pleinement aux exigences techniques et administratives.

Nous avons donc saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports et relancerons un nouvel appel d'offres la semaine prochaine, en veillant au strict respect des règles des marchés publics. La FTF tient à agir avec la plus grande transparence, notamment sur les aspects financiers, pour éviter tout dysfonctionnement. »

À propos du calendrier 2025-2026, Mestiri a indiqué que la date du 9 août pour le lancement du championnat avait été fixée en concertation avec les techniciens et le staff technique national, qui prépare des échéances importantes dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Il a ajouté : « Le calendrier est très dense, en raison des engagements continentaux des clubs tunisiens et des décisions de la CAF concernant les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Nous éviterons autant que possible les reports, mais certaines journées pourront être avancées pour les clubs engagés en compétitions africaines, afin de leur offrir les meilleures conditions de réussite. »

De son côté, le président du bureau chargé de la gestion de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Boussairi Boujlel, a estimé que « la saison écoulée a été éprouvante à tous les niveaux, marquée par des dossiers complexes. Cependant, grâce aux efforts collectifs, la LNFP a réussi à la mener à terme. Nous maintiendrons cette dynamique jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau lors de la prochaine assemblée générale. »